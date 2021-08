Manutenzione del verde, MessinaServizi affida all’esterno sfalcio e diserbo delle aree comunali

MessinaServizi Bene Comune affida all’esterno il servizio di sfalcio e diserbo delle aree comunali. Con la pubblicazione della determina di aggiudicazione, si chiude quindi la procedura prevista dal bando aperto lo scorso luglio. Il servizio era stato suddiviso in sette lotti, ognuno affidato ad una ditta diversa.

Dopo l’affidamento del servizio di spazzamento alla ditta Dusty di Catania per 130mila euro, l’8 luglio 2021 la Partecipata comunale aveva pubblicato un nuovo bando per l‘affidamento dell’“Ampliamento del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Messina — Operazioni di sfalcio e diserbo aree comunali – Territorio Comunale di Messina” per la durata di due mesi. Come si anticipava, il servizio è stato suddiviso in sette lotti – 6 per le 6 Municipalità cittadine, 1 per i cimiteri comunali – ed è stato affidato a sette ditte diverse. Il valore complessivo presunto dell’appalto era pari a 950.000,00 euro.

Nelle motivazioni che hanno portato all’indizione del bando, MessinaServizi Bene Comune ha indicato la necessità di «rafforzare la presenza di operatori economici specializzati nel settore al fine di ampliare e accelerare l’esecuzione dei suddetti servizi (sfalcio e diserbo, ndr) soprattutto nel periodo dei mesi di agosto e settembre, attesa la complessità e l’ampiezza degli interventi da realizzare nel più breve tempo possibile».

A partecipare al bando sono state 31 imprese, 24 delle quali sono state ammesse. Il primo lotto (I circoscrizione) è stato quindi affidato alla Stratos s.r.l. per 94.728,40 euro; il secondo (II circoscrizione) alla Camedil Costruzioni s.r.l. per 62.837,50 euro; il terzo (III circoscrizione) alla Flora 2014 s.r.l. – soc.agricola per 64.432,94 euro; il quarto (IV circoscrizione) alla B. G. Manutenservice per 53.103,16 euro; il quinto (V circoscrizione) alla Laura Ryolo srl per 65.758,88 euro; il sesto (VI circoscrizione) alla Pulishop di La Barbera Veronica per 96.139,60 euro; il settimo (cimiteri comunali) alla Strutture Srl per 50.602,20 euro.

La determina di aggiudicazione è disponibile qui.

(52)