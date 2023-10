Settimana Nazionale della Dislessia 2023: gli appuntamenti a Messina

Due gli incontri organizzati a Messina in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2023 per approfondire i temi legati ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). L’iniziativa è organizzata da AID (Associazione Nazionale Dislessia) in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Vediamo nel dettagli gli appuntamenti in città.

Settimana Nazionale della Dislessia 2023

Il primo incontro è in programma giovedì 5 ottobre e si intitola “DSA e orientamento”. Due le sessioni previste: dalle 08.30 alle 12.30 nell’Aula Magna del Verona Trento (via Ugo Bassi 73); dalle 14.30 alle 17.30 nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina. La giornata sarà dedicata all’orientamento formativo dal primo ciclo di istruzione all’Università. Durante l’appuntamento si parlerà delle buone prassi e strategie utili da seguire per gli studenti con DSA; interverranno tra gli altri: Massimo Ciuffo e Alessandra Landini, formatorI AID.

Il secondo incontro si svolgerà venerdì 6 ottobre, dalle 08.30 alle 12.30, nella Sala della Consulta della Camera di Commercio. Si parlerà di “Dislessia e mondo del lavoro”. Attraverso interventi di esperti, addetti ai lavori e testimonianze dirette, si tenterà di rispondere a molte domande legate all’argomento. Ad esempio, quali sono le tutele riconosciute ai lavoratori con DSA, cosa c’è da sapere sulla normativa per orientarsi in maniera serena e competente, quali sono le buone prassi che le aziende possono mettere in atto e quali le opportunità per i lavoratori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Tra gli ospiti anche Clemente Cedro, direttore dell’Ambulatorio per i disturbi del Neurosviluppo dell’Adulto del Policlinico Universitario di Messina e Sara Bocchicchio, psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice e consulente AID.

Cos’è l’AID?

L’Associazione Italiana Dislessia (AID) è un’associazione di promozione sociale che si occupa di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) a livello nazionale, fin dalla fondazione, nel 1997. AID nasce con l’obiettivo di approfondire la conoscenza sui disturbi specifici dell’apprendimento, promuovere la ricerca, migliorare le metodologie didattiche nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA.

Durante la Settimana Nazionale della Dislessia 2023 diversi eventi anche online, a questo link per saperne di più.

