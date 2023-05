Settimana Nazionale della Celiachia: l’evento di Fondazione Albatros Messina

In occasione della Giornata Mondiale della Celiachia, l’Associazione Italiana Celiachia lancia la Settimana Nazionale della Celiachia, dal 13 al 21 maggio. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione su questa patologia, cui prenderà parte anche la Fondazione Albatros Messina, insieme a NonsoloCibus e Associazione Cuochi.

Secondo i dati, la celiachia interessa circa l’1% della popolazione generale a livello globale. In Italia, quindi, i celiaci dovrebbero essere circa 600.000. Al 31/12/2018 i casi accertati (diagnosticati) erano poco più di 214.000. Nel nostro paese, infatti, ci sono meno di 400.000 celiaci non diagnosticati che, usando quotidianamente il glutine, presentano i disturbi (sintomi) della malattia e rischiano di andare incontro a complicazioni. La celiachia è più frequente tra le donne (ben 2 casi su 3 riguardano il sesso femminile) e può svilupparsi a qualsiasi età. (Fonte Fondazione Dieta Mediterranea).

Settimana Celiachia Fondazione Albatros Messina

L’appuntamento a Messina è il 16 maggio: dalle 15.00, nei locali dell’I.T.S. Albatros, viale Giostra 2, si svolgerà un evento teorico e pratico, volto a dimostrare che è arrivato il momento di scardinare l’assioma che il cibo sano sia equivalente di pasti insapore. I cuochi dell’Associazione Cuochi Messina, capitanati per l’occasione dallo chef Giuseppe Micalizzi, anche docente I.T.S. Albatros, e coadiuvati dagli allievi del corso Health Food 4.0 di Fondazione ITS Albatros Academy, realizzeranno alcune ricette che andranno a far parte di un ricco buffet gluten free che verrà offerto al pubblico. Inoltre, nel corso della giornata, ci sarà la possibilità di effettuare il test rapido per il primo accertamento della celiachia, allestita anche una “Kinder zone” dove i giovani ospiti saranno sensibilizzati sulla patologia, attraverso giochi e passatempi.

(Foto di repertorio)

(63)