Settimana della Sicurezza: a Messina la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.3

A Messina la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.3 della Scala Richter: questo uno degli eventi previsti nella città dello Stretto per la Settimana della Sicurezza “RISK SIS.MA.” 2023. Il programma completo sarà presentato nei prossimi giorni, ma da Palazzo Zanca arrivano le prime anticipazioni.

Dal 9 al 15 ottobre 2023 torna come ogni anno in tutta Italia la Settimana della Sicurezza organizzata dalla Protezione Civile per sensibilizzare i cittadini e far conoscere le procedure da attuare in caso di eventi calamitosi come terremoti o maremoti. Anche Messina, naturalmente, aderisce all’iniziativa e ha in cantiere una serie di appuntamenti che coinvolgeranno le scuole cittadine, ma non solo.

Nella giornata di ieri, 4 ottobre, l’Amministrazione Comunale ha incontrato i dirigenti scolastici nel Salone delle Bandiere del Comune: «Ancor prima di presentare in conferenza stampa nei prossimi giorni il programma della Settimana della Sicurezza – ha spiegato il sindaco di Messina, Federico Basile –, abbiamo concordato questo primo incontro con i presenti assessori alla Protezione civile Massimiliano Minutoli e alla Pubblica istruzione Pietro Currò, nonché l’esperto comunale del settore l’ingegnere Antonio Rizzo, per sottolineare il ruolo importante della scuola e quindi quello di voi dirigenti affinché possiate diffondere quei comportamenti diligenti da adottare in situazioni di emergenza al fine di gestire e mitigare il panico che ne deriva».

A spiegare lo spirito dell’iniziativa, l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli: «L’obiettivo – ha proseguito è educare, formare ed informare l’intera cittadinanza ed in questo odierno contesto il mondo della scuola perché rappresenta l’interlocutore privilegiato sui possibili rischi presenti sul nostro territorio con particolare riferimento a quelli legati al maremoto e al terremoto».

Tra le iniziative previste da “RISK SIS.MA.” 2023 a Messina, la simulazione di un terremoto, come quello previsto dal nuovo Piano comunale di protezione civile, di magnitudo 6.3 della Scala Richter. Per quel che riguarda le scuole cittadine, il 10 ottobre saranno coinvolte nelle attività di protezione il “Minutoli” e il “Cuppari”. Il 12 ottobre, invece, si svolgeranno le prove di attuazione delle sirene in vari siti cittadini.

