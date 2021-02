Scuola. A Messina il focus sul fundraising: «Un’opportunità professionale per i giovani»

Il fundraising approda tra i banchi di scuola con un seminario compreso nel corso online, della durata di due settimane, dedicato alla comunicazione, al marketing e alle nuove opportunità del mondo del lavoro. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’Associazione Ulisse e l’Istituto Superiore ‘Minutoli’ di Messina, rientra nel PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ex Alternanza Scuola Lavoro ed è rivolta agli studenti delle V classi dell’indirizzo Turismo della Sezione Quasimodo,

Si tratta, nello specifico, di due settimane – fino al 15 febbraio – di incontri online con professionisti della comunicazione, del marketing, chef, influencer, esperti di diritto d’autore, bar manager, sommelier e la lectio di Paolo Landi, ex capo della pubblicità del Gruppo Benetton.

Dopo il focus su “Comunicare un brand, strategia e divulgazione”, tenuto da Katia Consentino, responsabile comunicazione “Giardini d’Amore” e “Web, social network e Copyright” con Michael Urso, esperto di diritto d’autore, il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 10 febbraio, alle ore 10.00, con il seminario “Fundraising e comunicazione sociale in Sicilia: un’opportunità da cogliere”, curato da Letizia Bucalo Vita, fundraiser e comunicatrice sociale, responsabile comunicazione e marketing del Centro clinico NeMO Sud di Messina. L’evento sarà accessibile agli studenti della scuola e ai docenti.

«È la prima volta – osserva Letizia Bucalo Vita – che in una scuola di Messina si parla di fundraising e sono felicissima di questa opportunità che Associazione Ulisse e l’Istituto “Minutoli” sezione “Quasimodo” offrono agli studenti, perché il fundraising può davvero rappresentare per loro un’opportunità professionale interessante: il fundraiser è una figura centrale e ricercata al fianco del Terzo Settore, che può diventare volano per l’economia di tutto il territorio. In Sicilia sono pochissimi i professionisti in questo ambito».

Lo scorso anno Letizia Bucalo Vita è stata la prima fundraiser del Sud Italia a conquistare il podio dell’“Italian Fundraising Award”, il più prestigioso premio italiano della categoria. È, inoltre, componente del direttivo nazionale di Assif (Associazione Italiana Fundraiser).

Soddisfatto il presidente di Associazione Ulisse, Carmelo Cutrufello che, insieme al dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “Minutoli”, Pietro La Tona, e ai docenti Carla De Gregorio, referente del PCTO per il Quasimodo e le insegnanti tutor interne, Rosaria Giusa e Marina Iannello, ha costruito in questi mesi una piattaforma formativa di grande valore: «Siamo sempre più convinti che il confronto diretto con professionisti di livello sia il metodo più stimolante per i ragazzi e utile a completare il loro percorso didattico. Hanno modo di interagire in modo attivo con i docenti, conoscendo le possibilità e gli sviluppi professionali che il mercato del lavoro offre, comprendendo l’importanza imprescindibile della formazione per orientarsi ed essere pronti a scegliere il loro futuro».

