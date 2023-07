Saldi estivi 2023 in Sicilia: quanto durano e cinque consigli per evitare fregature

Ci siamo: oggi, 6 luglio, iniziano i saldi estivi 2023 in Sicilia. È il momento di approfittare degli sconti per rinfrescare un po’ il proprio look, comprare quelle scarpe dal prezzo esorbitante viste in vetrina la scorsa settimana, o semplicemente di fare un giro tra i negozi alla ricerca di qualcosa di nuovo. Le insidie, però, sono sempre dietro l’angolo: ecco qualche consiglio per non incappare in fregature e quanto dureranno i saldi estivi 2023 in Sicilia.

Saldi estivi 2023: le nuove regole

Le date dei saldi estivi 2023 in Sicilia sono state stabilite con il decreto del 13 giugno 2023 dall’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e dureranno dal 6 luglio al 15 settembre. Quest’anno, tra l’altro, ci sono alcune novità a tutela dei consumatori. La normativa, infatti, ci ricorda il Codacons, prevede nuove regole. Vale a dire:

l’obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

(e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti. quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.

l’avvio dei saldi. I commercianti che non si atterranno a tale nuova regola, vanno incontro ad una multa da 516 a 3.098 euro.

Per quel che riguarda, invece, le “solite” regole, ricordatevi che:

il commerciante è obbligato ad accettare forme di pagamento elettroniche (carte, bancomat) anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.

(carte, bancomat) anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi. le vendite devono essere realmente di fine stagione : la merce posta in vendita sotto la voce “Saldo” deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino.

: la merce posta in vendita sotto la voce “Saldo” deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. i capi in svendita si possono cambiare. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se il cambio non è possibile, ad es. perché il prodotto è finito, avete diritto alla restituzione dei soldi (non ad un buono). Avete due mesi di tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il difetto.

Saldi estivi 2023 in Sicilia: cinque consigli per evitare fregature

Viste le nuove regole per i saldi, andiamo adesso ad alcuni consigli per evitare fregature e acquisti impulsivi. Si sa, gli sconti possono dare un po’ alla testa e si tende a guardare solo alla percentuale senza ragionarci troppo su. Prima di entrare nei negozi, quindi, un bel respiro e teniamo a mente alcune semplici regole:

Pianificazione – prima di andare a fare shopping per approfittare dei saldi estivi 2023, date un’occhiata al vostro armadio e cercate di capire cosa vi serve e cosa volete veramente. Fate un “piano di battaglia”, magari consultando i cataloghi online dei negozi, e cercate di pensare all’outfit più che al singolo capo, per non ritrovarvi tra un anno con capi di abbigliamento ancora con il cartellino che vi guardano in cagnesco dall’armadio; Provate – sappiamo che avete fretta, che siamo in Sicilia e fa caldo, ma una volta trovato il capo che vi interessa provatelo. Non è obbligo del commerciante consentire la prova, ma se è possibile approfittatene; Lo scontrino – conservate sempre lo scontrino per poter richiedere un cambio o un rimborso nel caso in cui il prodotto acquistato si riveli difettoso; Negozi – cercate di acquistare in negozi che già conoscete, da cui vi servite abitualmente o che hanno marchi che già avete testato, in modo da arrivare già con un’idea chiara sulla qualità dei prodotti e i prezzi; La percentuale – diffidate degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova.

Un ultimo consiglio per questi saldi estivi 2023: siamo in Sicilia, è luglio, fa caldo, quindi portate con voi una borraccia d’acqua e idratatevi.

