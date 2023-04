Rottamazione delle cartelle esattoriali, il Comune di Messina dice “sì”: approvata la delibera

È ufficiale, il Comune di Messina aderisce alla Definizione Agevolata per la rottamazione delle cartelle esattoriali dei debiti in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Vediamo cosa vuol dire e il testo della delibera approvata dalla Giunta Basile.

L’adesione di Palazzo Zanca alla Definizione Agevolata per la rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dalla Legge di Bilancio 2023 del Governo nazionale è stata sancita dalla delibera n. 217 del 14 aprile 2023: «Aderendo alla definizione agevolata – si legge nel documento – si potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio».

A questo link maggiori informazioni su come funziona. Le domande all’Agenzia delle Entrate vanno presentate entro il 30 aprile 2023. La delibera del Comune di Messina è disponibile qui.

