Ristoranti aperti fino alle 22 a San Valentino: la proposta di Musumeci per la Sicilia

Appare ottimista il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, oltre a voler richiedere la zona gialla per la Sicilia, si è detto intenzionato a proporre l’apertura fino alle 22.00 dei ristoranti per il weekend di San Valentino.

I contagi da coronavirus in Sicilia sono in calo, così come il numero delle persone ricoverate, sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva. Per il Governatore Musumeci è quindi possibile fare un passo avanti e chiedere al governo nazionale di spostare la regione in zona gialla. Questo significherebbe, tra le altre cose, la riapertura dei musei, così come la possibilità per ristoranti e bar di servire i clienti all’interno fino alle 18.00.

Il report sul covid-19 di ieri, giovedì 11 febbraio, indica 760 nuovi positivi in Sicilia e 1.236 ricoveri (-42 rispetto al giorno precedente). Da dati ancora non ufficiali, ma diffusi dallo stesso presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’indice di trasmissibilità Rt si sarebbe assestato intorno allo 0,60.

Così, nel comunicare l’intenzione di chiedere la zona gialla per la Sicilia, il Governatore ha aggiunto: «Mi piacerebbe se il Ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino».

(7)