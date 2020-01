Baracche Messina: da oggi ruspe in azione alle Case d’Arrigo – FOTO

Il risanamento a Messina prosegue a gonfie vele: come da tabella di marcia è stata avviata, questa mattina, la demolizione delle Case d’Arrigo, l’insieme di baracche che si trovava a valle della via La Farina.

Anche questa volta l’arrivo delle ruspe, annunciato la scorsa settimana, è stato documentato dal Sindaco De Luca, attraverso alcuni scatti caricati sulla sua pagina Facebook: «Dopo 40 anni, 34 famiglie sono uscite dalle baracche per vivere in una casa normale – ha scritto il Primo Cittadino. Ringrazio l’Assessore Marco Falcone ed il dottor Giorgio Martini dell’Agenzia di Coesione per averci consentito di realizzare questo sogno».

La consegna degli alloggi alle famiglie che vivevano nelle Case d’Arrigo è avvenuto appena un mese fa e da allora la macchina amministrativa si è messa in moto per risolvere in tempi celeri la questione della demolizione, sia per permettere lo svolgimento dei lavori sulla nuova via Don Blasco, ma anche per evitare che nuove famiglie occupassero le baracche abbandonate, come spesso avvenuto in passato in altre zone di Messina.

La prossima tappa verso la riqualificazione di Messina sarà lo sgombero completo e la demolizione delle baracche a Camaro Sottomontagna.

