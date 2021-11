Via i rifiuti dalla spiaggia di Santa Margherita: in azione i volontari di MessinAttiva

Guanti, buona volontà e amore per la propria terra: basta questo per fare un regalo alla città. Ed è questo che hanno fatto, ancora una volta, i volontari di MessinAttiva che ieri, domenica 21 novembre, hanno pulito un tratto di spiaggia sul lungomare di Santa Margherita.

Se a Messina c’è sempre chi sporca, c’è anche chi della città dello Stretto si prende cura, ormai con una certa costanza. Gruppi di volontari che si incontrano nelle belle giornate, solitamente nei weekend, per rimettere a posto e pulire alcuni angoli del territorio comunale. Tra questi c’è il gruppo MessinAttiva, nato a novembre 2020 per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente. Da allora gli interventi realizzati sono stati tanti, in particolare lungo le spiagge, luoghi in cui la plastica si fa più insidiosa, andando a inquinare il mare e mettere a rischio le specie che lo abitano.

Domenica si sono occupati del lungomare di Santa Margherita e hanno raccolto soprattutto plastica arrivata a seguito delle mareggiate, rifiuti di tutti i tipi, tra cui addirittura un asciugacapelli, e tanti spazzolini. In totale sono stati raccolti circa 14 sacchi di spazzatura.

«Gli interventi di raccolta rifiuti – commentano i volontari sui social – rappresentano un forte segnale di partecipazione civica e sensibilità ambientale. Grazie ad essi riusciamo, da un lato, a limitare i danni dovuti all’inquinamento da plastica, restituendo alla natura parte delle cure che le dobbiamo; dall’altro, sono in grado di sensibilizzare la cittadinanza attraverso l’esperienza diretta con ciò che facciamo. Il Lungomare di Santa Margherita è uno snodo paesaggistico fondamentale per tutta la zona sud: per questa ragione lo abbiamo scelto ancora una volta. Un grazie a tutti i volontari che hanno dedicato alcune ore del proprio fine settimana alla cura dell’ambiente!».

(Foto © MessinAttiva)

(2)