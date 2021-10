Torna la pulizia delle spiagge con MessinAttiva: appuntamento il 24 ottobre

È ufficialmente finita la stagione estiva, ma non per questo le spiagge vanno abbandonate. I volontari di MessinAttiva, dopo l’evento di settembre «contro i rifiuti e l’inciviltà», hanno in programma domenica 24 ottobre alle ore 11:00 una nuova iniziativa di pulizia collettiva, stavolta alla spiaggetta di Torre Faro, di fronte alla chiesa.

«L’obiettivo della mattinata – scrive il movimento – è quello di prendersi cura del proprio territorio e di sensibilizzare le persone che parteciperanno o vedranno i volontari in azione. Per questo motivo si auspica che, come successo tante volte in passato, siano molte le famiglie che sceglieranno di unirsi alla giornata di pulizia, coinvolgendo anche i più piccoli e insegnando loro, tramite l’esempio, cosa sia la cura e il rispetto del bene comune».

In questa occasione MessinAttiva è riuscita a collaborare con altre importanti realtà cittadine che vivono il mare, ossia il centro immersioni Ecosfera Diving Center e il Circolo Canottieri Peloro di Messina, il tutto coordinando un’attività che contemporaneamente ripulirà il fondale marino, la spiaggia e lo specchio dell’acqua.

Per partecipare è necessario portare con sé un paio di guanti, mentre i sacchi verranno forniti dagli stessi volontari di MessinAttiva. Messinaservizi Bene Comune provvederà al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti raccolti. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid.

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili a questo link.

