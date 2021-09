MessinAttiva contro i rifiuti e l’inciviltà: nuovo appuntamento di pulizia collettiva

I volontari di MessinAttiva tornano alla carica, dopo la pausa estiva, per ripulire la città dai rifiuti: il prossimo evento è già stato programmato per sabato 4 settembre sulla Litoranea di Messina, per liberare dalla spazzatura un tratto di spiaggia da troppo tempo preda dell’inciviltà.

L’appuntamento è stato fissato per le 18:30 di sabato 4 settembre in via Consolare Pompea, di fronte al Jetee Cafè. Obiettivo dell’iniziativa, oltre a rendere Messina un po’ più pulita, è quello di sensibilizzare la cittadinanza ai valori dell’ambiente e dei beni comuni e far riflettere le istituzioni sul ripristino di alcune zone mal gestite.

«La zona – spiegano i volontari di MessinAttiva – è completamente alla mercé degli incivili, essendo il tratto di spiaggia sottostante la pista ciclabile franata. La pista ciclabile lunga oltre tre chilometri, da Paradiso a Fortino, affacciandosi sul mare, è una delle mete preferite dai cittadini e non solo, specialmente nelle giornate in cui il tempo è sereno. È inconcepibile che, dopo anni, non sia stata ancora ripristinata».

«L’iniziativa – conclude l’Associazione – vuole porsi come un’azione per combattere l’indifferenza delle istituzioni e l’incuria dei cittadini che utilizzano l’area come un gigantesco cestino dei rifiuti, non preoccupandosi minimamente di dove finirà la loro spazzatura».

