GIARDINI-NAXOS (ME) – VIA TEOCLE, 15 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO, facente parte del complesso edilizio “Ipanema”, ingresso soggiorno con angolo cottura, camera da letto, wc, terrazzino a livello del lato sud che permette l’accesso anche dal cortile condominiale. Posto al piano terra dell’edificio B contraddistinto con il numero di interno 8, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 45 escluse aree scoperte di mq. 42. Prezzo base Euro 86.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 64.500,00. Vendita senza incanto 18/03/22 ore 10:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Martina Rebecca Molteni tel. 0906406914 – 3356686828. Rif. RGE 82/2020 ME776463

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

