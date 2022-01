MESSINA (ME) – VILLAGGIO GANZIRRI, VIA VICO II DOMENICO MANGRAVITI – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN IMMOBILE sito IN Villaggio Ganzirri, superficie catastale mq. 80, superficie commerciale m.q. 102,50, composta da ingresso, cucina e servizio igienico, con annessa lavanderia, a piano terra, da un vano al primo piano e da un vano con ballatoio esterno al secondo piano. Quarto piano con terrazza in parte chiusa a vetri. I piani sono collegati tra loro da scale in muratura. Prezzo base Euro 85.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 63.750,00. Vendita senza incanto 18/03/22 ore 17:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Siciliano tel. 0909430373 – Cell. 328/3572652. Rif. RGE 332/2016 ME776457

