MESSINA (ME) – VILLAGGIO CONTESSE, VIA CONSOLARE VALERIA, 258 – APPARTAMENTO di mq. 74 per civile abitazione, posto al piano primo, composto da tre vani ed accessori. Prezzo base Euro 50.600,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 37.950,00. Vendita senza incanto 07/04/22 ore 16:00. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ottavia Rotolo tel. 090662735. Rif. RGE 18/2019 ME776450

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

