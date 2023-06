Restyling artistico per la gelateria di Giuseppe Arena: all’opera l’artista Nunzio Scimone – FOTO

La mezza con panna, Mata e Grifone, i pupi, le carte siciliane, le ceramiche: l‘artista Nunzio Scimone firma il restyling della gelateria di Giuseppe Arena, a Messina. Il locale, situato a Ganzirri, è inserito nelle principali guide di settore, tra cui quella del Gambero Rosso. Da adesso ha un nuovo look, che sa di Sicilia.

Di Giuseppe Arena vi abbiamo già parlato, il gelatiere messinese che insieme alla moglie Rosaria gestisce una delle gelaterie più note e amate di Messina, a pochi passi dal Lago di Ganzirri. Ve ne abbiamo parlato, in particolare, per la sua partecipazione a Casa Sanremo, ma anche più di recente, quando la sua gelateria si è guadagnata, per il secondo anno consecutivo, i due coni del Gambero Rosso.

Oggi torniamo a puntare i riflettori sul locale della zona Nord di Messina, in occasione del restyling eseguito dall’artista Nunzio Scimone, che ha rivoluzionato il volto della gelateria. In particolare, il pittore messinese ha recuperato delle sedie antiche e le ha ridipinte con temi siciliani, dalla “mezza con panna”, ai giganti Mata e Grifone, passando per il carretto siciliano. A queste si aggiungono le anfore che pendono dal soffitto e i quadri appesi alle pareti, ispirati ai “Pupi Siciliani”, al lago di Ganzirri e, naturalmente, alle specialità del maestro gelatiere Giuseppe Arena.

«Ho iniziato a dipingere – racconta Nunzio Scimone – quando ero piccolo perché mia nonna aveva una scuola di pittura e io sono stato uno dei discepoli che ha imparato la sua arte. Poi, pian piano ho iniziato a fare pittura sul riciclo del materiale, utilizzando resti delle barche dismesse di Capo Peloro, così come ho fatto con le sedie antiche che ho realizzato per la gelateria di Giuseppe Arena, con il quale mi lega una gran bella amicizia».

Soddisfatto del risultato, Giuseppe Arena: «Ho sempre pensato – ha commentato – di associare l’arte alla mia gelateria e sono molto soddisfatto del lavoro fatto da Nunzio Scimone che rappresenta perfettamente quello che siamo, la nostra storia e le nostre tradizioni».

Di seguito, alcune foto del restyling della gelateria di Giuseppe Arena, a Ganzirri, nella zona Nord di Messina:

+1

Loading... ×

(20)