“Gelaterie d’Italia 2023” del Gambero Rosso: tra i migliori c’è anche il messinese Giuseppe Arena

Ancora un successo per il pasticcere messinese Giuseppe Arena che, per il secondo anno consecutivo, conquista i due coni del Gambero Rosso nella guida “Gelaterie d’Italia 2023”. «Ringrazio il Gambero Rosso – commenta il gelatiere – per questo importante riconoscimento che premia il mio lavoro di ricerca continua delle migliori materie prime».

Di lui vi abbiamo già parlato diverse volte, la prima in occasione della sua partecipazione a Casa Sanremo come pasticcere ufficiale nel 2022,e successivamente quando, sempre nel 2022, ha ottenuto gli ambiti due coni del Gambero Rosso. Oggi, Giuseppe Arena fa il bis e la sua gelateria “Pasticceria Gelateria Giuseppe Arena”, al numero 1773 di via Consolare Pompea, viene riconfermato dai giudici della rivista di gastronomia più famosa d’Italia.

Ma cosa dicono gli ispettori del Gambero Rosso della gelateria di Giuseppe Arena? «L’anima dell’attività – si legge nella Guida – risiede nella qualità dei gelati e nella professionalità del maestro Giuseppe Arena. Gelato e granite sono, oltretutto, una questione di famiglia e di orgoglio messinese, con risultati eccellenti, granita di caffè in primis. Qui è servita per metà bicchiere con panna, appunto, la mezza. Attenta la ricerca: frutta secca, fichi, ricotta e tutta la frutta fresca di stagione (per gli agrumi autoprodotta) è reperita localmente, tra i Nebrodi, Bronte sull’Etna e Modica».

A conquistare il Gambero Rosso, in particolare: il gelato fiordilatte, la stracciatella, i fichi bianchi e neri, la fragola, il mandarino, i gelsi, la gianduia Capo Peloro, la mandorla amara di Tortorici, lo zafferano, la nocciola dei Nebrodi e il limone. Tra le altre specialità, si citano i tartufi al caffè e il “cono-cannolo“, un cono croccante realizzato allo stesso modo della cialda dei cannoli siciliani, perfetto con il gelato alla ricotta e cioccolato. Parole di elogio anche per il servizio curato dalla moglie di Giuseppe, Rosaria Inferrera.

Adesso, il gelatiere messinese Giuseppe Arena è pronto per nuove sfide: avrà un ruolo di rilievo nella sezione di pasticceria, gelateria e panificazione appena costituita all’interno dell’Associazione Cuochi di Messina, sotto la guida del pasticcere Lillo Freni; è stato chiamato per una consulenza per l’apertura di una nuova gelateria a Budapest: «Il nostro gelato – commenta Giuseppe Arena – varca tutti i confini e ne sono veramente orgoglioso. Ringrazio il Gambero Rosso per questo importante riconoscimento che premia il mio lavoro di ricerca continua delle migliori materie prime. Non si guarda mai al risparmio ma solo alla qualità e un buon gelato si riconosce per questo già al primo assaggio».

Intanto, in vista di Pasqua 2023, Giuseppe Arena ha ideato una nuova colomba con fichi d’India di San Cono di Sicilia e cioccolato fondente. Disponibili nella gelateria pasticceria di Ganzirri anche uova di cioccolato e colombe artigianali preparate con lievito madre, una doppia lievitazione e i migliori ingredienti.

