RespectME: arriva a Villa Dante l’evento che celebra l’accoglienza con il gioco

Presentato al Comune di Messina l’evento “RespectME Giornata dell’accoglienza MSNA” che si terrà mercoledì 27 agosto a Villa Dante dalle 15:30. La manifestazione ha un duplice obiettivo: da un lato testimoniare e rafforzare l’impegno per l’inclusione di tutti i giovani, dall’altro, vuole stimolare e promuovere l’inclusione attraverso attività ludico ricreative. Queste ultime sono considerate fondamentali per la crescita e lo sviluppo, specialmente durante l’adolescenza.

RespectME Messina: creare accoglienza nel territorio

L’assessora Liana Cannata ha spiegato come il cancelliere del Tribunale dei minori di Messina, Giancarlo Maimone, ha avuto l’idea. «La giornata di domani vuole creare un momento di inclusione all’interno della villa Dante che è inclusiva ed è gestita dalla Messina Social City. RespectME è per tutta la cittadinanza, non è solo un momento di attività ludico ricreativa ma un evento che vuole porre l’accento sul fatto che Messina, in vari aspetti e con vari attori, è una città che accoglie e include» – ha affermato.

RespectMe Messina è anche un’occasione per presentare un lavoro fatto negli anni per ogni categoria fragile presente nel territorio. A tal proposito, l’assessora Alessandra Calafiore ha spiegato: «il servizio sociale ha il compito di tutela nei confronti dei minori stranieri. L’immigrazione anche nei loro confronti, ha subito modifiche importanti. In passato, il transito era molto più veloce. Nel tempo, le presenze sono diventate durature e questo grazie anche al campo di approccio dei servizi e delle strutture. A Messina ci sono quattro strutture per minori stranieri non accompagnati. L’obiettivo è di creare una vera accoglienza nel territorio, che non rappresenti solo un transito ma un percorso che li faccia sentire a casa e faciliti affidamento e adozione. Questo è lo spirito che porta alla realizzazione di questo momento di condivisione. Anche questi giovani rappresentano il futuro perché qui troveranno non solo servizi a loro disposizione ma anche una casa. L’augurio è che possano vivere come cittadini messinesi, parte integrante del nostro tessuto».

Un ponte di solidarietà

Valeria Aquini, presidente della Messina Social City, ha spiegato il senso di RespectME Messina: «la giornata di domani porta sinergia tra associazioni ed enti che favoriscono processi e procedure spesso difficili. Inoltre, è un momento di condivisione che è anche uno strumento educativo che promuove valori sociali importanti. Inoltre, mostra come guardare a questi ragazzi: non solo come destinatari di interventi ma persone che sono parte integrante di attività e comunità. Sono giornate che creano appartenenza con strumenti divertenti».

I rappresentanti dell’Associazione Tutrici e Tutori Volontari MSNA Messina hanno ringraziato l’Amministrazione per aver accolto lo stimolo. Hanno sottolineato il loro impegno per favorire l’integrazione dei minori a Messina. RespectME Messina sarà una giornata di spettacoli, giochi e scambi culturali.

Anche il cancelliere del Tribunale dei minori di Messina, Giancarlo Maimone, ha ringraziato il Comune, l’assessora Liana Cannata, l’assessora Alessandra Calafiore, la Messina Social City e tutte le associazioni che hanno collaborato. «Il Tribunale dei minori di Messina ha cercato nel corso degli anni di semplificare la tutela. La nostra autorità giudiziaria, preposta a garantire i diritti e l’interesse supremo dei minori, vuole essere partecipe a questo evento. RespectME Messina sensibilizza una realtà importante e crea un ponte di solidarietà, unendo culture di diverse parti del mondo» – ha dichiarato.

Alla Villa Dante ci saranno anche le comunità filippine e srilankesi. Gli sport scelti per la giornata sono quelli più popolari come ruba bandiera, corsa con i sacchi, calisthenics e bocce. Oltre lo sport, non mancherà anche una parte di spettacolo.

