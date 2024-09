RDS torna a Messina: la temporary radio verrà installata a Piazza Cairoli per cinque giorni

RDS torna a Messina. La “temporary radio” di RDS sarà a breve allestita a Piazza Cairoli. Un sodalizio già ben strutturato quello tra l’amministrazione Basile e RDS, l’emittente radiofonica che accompagna il percorso di eventi nell’ambito di un piano strategico di comunicazione. RDS, in sinergia con il Comune, vuole rendere Messina portavoce dell’italianità nel mondo.

RDS a Messina e gli eventi di ottobre

Il sindaco Federico Basile ha spiegato il fatto che la presenza della temporary radio di RDS a Piazza Cairoli sottolinea la volontà di far conoscere la città. «Creare un ponte comunicativo con una radio nazionale serve a farci conoscere. Il tema è cosa l’evento porta alla città affinché non si possa più definire Messina come città di passaggio. Dal 2018 Messina si è candidata ad essere una città attrattiva. Il ragionamento di RDS è creato in un corollario di eventi di cui il mese di ottobre è pieno. Basti ricordare il Sud Innovation Summit, il Festival degli Aquiloni, lo Street Food».

Il sindaco ha continuato: «il Summit è in programma a Messina il 3 e 4 ottobre prossimi. RDS ci consente di raggiungere un pubblico più ampio e di promuovere anche un evento importante come il Sud Innovation Summit, che pone Messina al centro del dibattito sull’innovazione tecnologica nel Mezzogiorno».

Il sindaco ha spiegato che RDS porta allegria e spensieratezza. Alla temporary radio, che rimarrà per cinque giorni a Piazza Cairoli, ci sarà Petra Loreggian. Petra, nei giorni del Summit farà degli interventi sul palco.

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha puntato l’attenzione sul fatto che Messina non è più una città di passaggio. L’assessore ha spiegato: «a Messina più rimani e più la ami. Messina non è più una città di passaggio e questo lo dicono i dati. Questi eventi di ottobre non sono fini a sé stessi. La presenza di RDS serve ad amplificare tutte le attività per far sì che in Italia si conosca Messina che ha la capacità di accogliere e gestire questi eventi. Per una settimana vedremo a Piazza Cairoli gli speaker che si sposteranno al Palacultura nei giorni del Summit».

Le trasmissioni andranno in onda dalle 12 alle 15.

