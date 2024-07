RDS Summer Festival 2024 a Messina: gli artisti che si esibiranno a Piazza Duomo

RDS Summer Festival 2024. Messina si prepara ad accogliere RDS Summer Festival il 12 e 13 luglio. L’edizione del 2024 si svolgerà a Piazza Duomo all’insegna della musica, della collettività, dell’amicizia e dell’inclusione.

La precedente edizione di RDS Summer Festival ha visto protagonista la location di Capo Peloro, quest’anno sarà il turno di Piazza Duomo e le dirette saranno da Piazza Cairoli.

RDS Summer Festival 2024: gli artisti a Messina

Come ha ricordato l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro alla conferenza di presentazione: «quest’anno abbiamo voluto coinvolgere la cittadinanza il più possibile. Abbiamo creato un villaggio vivibile e gratuito che accompagna l’evento per i giovani e le famiglie. L’obiettivo è di stare in tanti, bene e insieme».

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore hanno annunciato già alla conferenza di presentazione di RDS Summer Festival 2024, che ad inaugurare l’evento sarà Alessandra Amoroso. A calcare il palco di Piazza Duomo, non sarà, però, solo la cantante salentina.

A Messina, il 12 e il 13 Luglio a Piazza Duomo saranno inoltre protagonisti:

Alfa

Annalisa

Arisa

Benjamin Ingrosso

Boro

Cioffi

Clara

Coma Cose

Dotan

Gaia

Icy Subzero

Olly

Tony Effe

Come ha ricordato l’assessore Massimo Finocchiaro: «Piazza Duomo si presta in maniera egregia per eventi del genere, è un attrattore e impreziosisce la città. Questi eventi attireranno anche turismo e quindi impatto sul territorio e sul tessuto socio economico. Sono eventi importanti, belli e qualificati».

Anche il sindaco Basile ha ricordato l’importanza di una collaborazione con RDS: «RDS punta su Messina. La collaborazione va avanti con i canali mediatici con podcast dedicati alla città. La taratura nazionale di una radio così importante oltre agli artisti, porta una grane comunicazione di cui questa città sentiva una mancanza».

Non resta che aspettare il 12 e il 13 Luglio per immergersi nella musica e nel colore di RDS Summer Festival 2024 perchè, come affermato dall’assessore Massimo FInocchiaro: «a Messina, più rimani e più la ami».

A questo link, la conferenza di presentazione del festival.

