Radio Antidoto: la staffetta delle stelle in diretta dal 21 dicembre

Ah, il tempo. Il più fidato amico quando si parla di radio, soprattutto se – come ogni domenica – vi raccontiamo di Radio Antidoto. E di tempo ne avremo abbastanza domani – lunedì 21 dicembre – quanto partirà una maratona dedicata alle stelle.

Da quello che dicono le carte astrali, il 21 dicembre è il giorno in cui Giove e Saturno si congiungeranno in modo eccezionale e sapete bene – ormai – che il cosmo è una delle grandi passioni degli antidotisti di Radio Antidoto.

Proprio in occasione di queste evento particolare andremo in diretta per circa un giorno intero, o almeno ci proveremo. «Per ingraziarsi l’universo e uscire dal buio del 2020. Partecipazione libera, cerchiamo di trasmettere 23 ore filate».

Il pianeta radio

La cosa che sappiamo fare meglio su Radio Antidoto è quella di entrare in connessione gli uni con gli altri e vogliamo provarci anche con i pianeti. Nella giornata di lunedì 21 dicembre, quindi, saremo in diretta per tre motivi precisi:

Saturno e Giove si congiungono, la prossima volta accadrà tra circa 800 anni

è il solstizio d’inverno

sentiamo il bisogno di “bruciare” le nostre energie.

Per contattare la diretta basta andare su Discord: discord.gg/DjvaJrnmQx o raggiungere il gruppo Telegram di Radio Antidoto (Ascoltatori-RadioAntidoto)

Gli astri radiofonici

Ad aprire la maratona sarà Diego Repetto, alle ore 8.00. Se anche tu hai voglia di connetterti con Radio Antidoto non esitare a scrivere qui. Ti diremo come fare per tuffarti tra le onde. Che aspetti? Il mare è pieno di antidoti.

(4)