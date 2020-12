Cenoni, spostamenti, negozi: il Decreto Natale 2020 spiegato semplice

Sarà un Natale 2020 in zona rossa in tutta Italia. È quanto previsto dal Decreto Legge illustrato ieri sera dal Premier Giuseppe Conte e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Natale entra in vigore oggi e stabilisce tutta una serie di regole che dovranno essere rispettare dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. L’obiettivo è sempre quello: limitare la diffusione del coronavirus e sottolineare l’importanza del rispetto delle norme anti-contagio.

Nei giorni festivi e prefestivi il paese diventerà zona rossa. La zona arancione nazionale, invece, sarà in vigore il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio 2021.

Spostamenti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietato ogni spostamento tra le regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione.

Le regole per i giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità (da attestare per mezzo di autocertificazione ).

Dalle ore 5:00 alle ore 22:00 è consentita una sola volta nella stessa giornata la possibilità si spostarsi verso abitazioni private, per un massimo di due persone, che siano amici o parenti non conviventi. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.

la possibilità si spostarsi verso abitazioni private, per un , che siano amici o parenti non conviventi. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. È consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione. È consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.

Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti. Rimangono consentiti l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio, senza restrizioni.

Saranno regolarmente aperti, invece, supermercati, beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Le regole da rispettare nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune. Ci si potrà spostare anche dai piccoli comuni (fino a 5 mila abitanti) in un raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia.

Ci si potrà spostare anche dai piccoli comuni (fino a 5 mila abitanti) in un raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia. Chiusi bar e ristoranti. Rimangono consentiti l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio, senza restrizioni.

. Rimangono consentiti l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio, senza restrizioni. Negozi aperti fino alle ore 21.

Il testo ufficiale del Decreto Natale 2020 è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale. Clicca QUI per leggerlo.

