Raccolta differenziata e rimozione degli ultimi cassonetti a Messina: si chiude il 21 maggio

MessinaServizi Bene Comune annuncia la rimozione degli ultimi cassonetti a Messina e l’avvio della raccolta differenziata nelle zone del centro città ancora rimaste scoperte. Il 21 maggio 2021, secondo il programma della Partecipata comunale, il porta a porta avrà raggiunto tutta la città e sarà dato l’“addio” all’ultimo cassonetto.

Oggi, martedì 27 aprile, spiegano da MessinaServizi, si chiude la zona arancione e si avvia il cronoprogramma per completare l’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta anche ultima zona della città: la zona gialla (zona 4) dell’area centro.

Rimozione dei cassonetti e avvio della raccolta differenziata: le date per il centro di Messina

Di seguito, il calendario riguardante la rimozione dei cassonetti filo strada e l’avvio della raccolta differenziata porta a porta nelle aree del centro di Messina ancora non coperte dal servizio:

Via S. Agostino – Corso Cavour – Viale P. Umberto – Via Dina e Clarenza – Piazza Basicò – Via T. Cannizzaro. Avvio del porta a porta a far data dall’11 maggio 2021; Via T. Cannizzaro – Via C. Battisti – Via Santa Cecilia – Via degli Orti – Via Noviziato Casazza – Viale Italia. Avvio del porta a porta a far data dal 14 maggio 2021; Via T. Cannizzaro – Corso Cavour – Via C. del Mare – Cittadella San Raineri. Avvio del porta a porta a far data dal 18 maggio 2021; Viale Europa Via C. Battisti – Via T. Cannizzaro – Via La Farina. Avvio del porta a porta a far data dal 21 maggio 2021.

Il calendario della raccolta differenziata porta a porta di Messina è disponibile a questo link, sul sito di MessinaServizi Bene Comune.

Cosa faccio se non ho il kit per la raccolta differenziata porta a porta?

Chi non avesse ancora ricevuto il kit condominiale del porta a porta può prenotarlo chiamando il numero 3336154097.

Da giovedì 29 aprile, inoltre, i cittadini che risiedono in condomini con meno di 8 unità abitative potranno ritirare i mastelli all’Autocentro di via Salandra il lunedì e il giovedì dalle 13.00 alle 15.00. Gli utenti dovranno portare la carta di identità ed il codice fiscale.

Di seguito, le mappe riguardanti il resto della zona centro

