Raccolta differenziata, cosa mettere nella plastica (e cosa no): una guida veloce

Le bottiglie vanno schiacciate o accartocciate? Il tappo va separato? La pellicola trasparente è indifferenziata? Sebbene a Messina ormai la raccolta differenziata sia obbligatoria e sdoganata, ancora i dubbi ci sono e sono tanti, soprattutto sulla plastica. Con l’aiuto di Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) abbiamo preparato una guida veloce su cosa mettere e cosa no nella plastica.

Nella giornata di giovedì 22 giugno alcuni rappresentanti di Corepla sono approdati a Messina per lanciare proprio dalla città dello Stretto la campagna nazionale di sensibilizzazione a comportamenti più sostenibili da un punto di vista ambientale dal titolo “L’Italia in cornice”. A piazza Municipio, infatti, è stata posizionata un’installazione con una cornice fatta in plastica riciclata e due opere d’arte molto particolari, che contengono un Qr Code da utilizzare per ottenere informazioni su come fare correttamente la raccolta differenziata.

Cosa va nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica?

Nel corso della presentazione dell’iniziativa, ci è stato consegnato un piccolo vademecum, una guida utile alla raccolta differenziata dei rifiuti in plastica, che riportiamo di seguito.

Cosa va nella raccolta degli imballaggi in plastica?

Bottiglie di acqua minerale, bibite, latte e olio

Flaconi e dispenser per detersivi,

Saponi e cosmetici

Contenitori per salse, creme e yogurt

Vaschette per alimenti (anche in polistirolo)

Per carne, verdura, uova, gelati, ecc.

Confezioni rigide o flessibili

Per alimenti come affettati e formaggi

Blister e involucri sagomati

Buste e sacchetti per pasta, caffè, patatine,

Caramelle, verdure e surgelati

Reti per frutta e verdura

Pellicole trasparenti

Sacchi per prodotti da giardinaggio,

Alimenti per animali e detersivi

Vasi da fiori e piantine utilizzati

Esclusivamente per la vendita e il trasporto

Materiali per la protezione e il trasporto

Delle merci (pellicole, pluriball, “chips” in polistirolo)

Grucce appendiabito

Bicchieri monouso privi di residui*

* le stoviglie biodegradabili e compostabili non vanno nella raccolta della plastica.

Solo gli imballaggi possono essere conferiti nella raccolta differenziata della plastica, ricorda infine Corepla. Non occorre sciacquarli, vanno svuotati, se possibile, schiacciati.

Maggiori informazioni sulla pagina della MessinaServizi Bene Comune o di Corepla.

(3)