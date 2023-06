Messina “in cornice” per la raccolta differenziata: al via la campagna Corepla contro la plastica

Diffondere le buone pratiche della raccolta differenziata, informare sul modo corretto di separare i rifiuti, in particolare la plastica: questo l’obiettivo della campagna “L’Italia in cornice” 2023 di Corepla, che parte oggi e come prima tappa ha scelto Messina. Perché? Perché considerata città virtuosa nel campo, passata in pochi anni da 1 milione di plastica differenziata a 6 e mezzo, nonché unica Città Metropolitana della Sicilia ad aver superato il 50% di differenziata.

Installata a piazza Unione Europea (Municipio) – attualmente al centro, ma sarà poi spostata – la cornice di Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) con cui scattarsi una foto e diffondere un messaggio di sostenibilità attraverso i social. Accanto, due qArt code, opere d’arte realizzate da Alessandro Giorgini, che funzionano proprio come normali qr code. Inquadrandoli col cellulare reindirizzano uno al sito della MessinaServizi Bene Comune, e in particolare alla pagina che fornisce le informazioni riguardanti il calendario del porta a porta in città; l’altro alla pagina di Corepla.

Presenti per l’avvio della campagna il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore Francesco Caminiti, l’assessora Liana Cannata, la presidente di MessinaServizi Bene Comine, Maria Grazia Interdonato, e il direttore relazioni esterne Corepla, Andrea Campelli. «Da sindaco – ha esordito il Primo Cittadino Federico Basile – è un onore che Corepla abbia deciso di iniziare questo percorso di sensibilizzazione e informativo proprio da Messina. Quello della raccolta differenziata è un tema a me molto caro. In questi anni abbiamo fatto tanti investimenti sulla raccolta differenziata, abbiamo un impianto che funziona bene e stiamo lavorando bene. Non lo dico io ma lo dicono i numeri e lo attesta la presenza qui di Corepla. La mission è far comprendere che il riciclo non è un vezzo, ma una necessità di tutti».

La parola è quindi passata a Andrea Campelli di Corepla: «Abbiamo realizzato questa cornice – ha spiegato – interamente in plastica riciclata per dare una dimostrazione concreta di come il materiale riciclato possa avere una seconda vita. Regaliamo a Messina anche queste due illustrazioni, realizzare dall’artista Alessandro Giorgini. Sono qArt code, due qr code attraverso cui si accede al modo corretto di fare la raccolta differenziata. Vogliamo divulgare con quest’azione la cultura del riciclo. L’Italia è un’eccellenza a livello europeo, siamo il Paese che ricicla di più in Europa ex Messina è un’eccellenza italiana. Ha portato lo scorso anno risultati in crescita con una raccolta di imballaggi in plastica superiore alla media italiana. Siamo onorati di essere qui. Questo è il primo passo di un impegno a lungo termine con la città. Se ognuno fa la propria parte possiamo salvare la bellezza dell’Italia e del pianeta».

Soddisfatto l’assessore Francesco Caminiti: «Ringrazio i cittadini per aver aiutato la città a crescere. Siamo partiti nel 2019 con 1 milione di chili di plastica riciclata, ora sono 6 milioni e mezzo di chili nel 2022». Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente di MessinaServizi Bene Comune, Maria Grazia Interdonato: «Mi sento orgogliosa – ha affermato. È un percorso intrapreso nel 2019, che stiamo proseguendo in continuità col sindaco Federico Basile. L’obiettivo è il 65% di raccolta differenziata e lo stiamo perseguendo. Grazie ai cittadini che hanno reso possibile tutto questo. Invito chi ancora crea qualche disagio alla città non conferendo in maniera corretta a rispettare i calendari e il territorio. Messina è bella, dobbiamo renderla ancora più bella».

Presente a piazza Municipio anche la Messina Social City con un laboratorio per bambini dedicato al riciclo creativo. Proprio ai più piccoli sono indirizzate molte delle iniziative messe in campo nell’ambito di Messina 2030, protocollo dedicato alla sostenibilità ambientale che coinvolge le Società Partecipate e le scuole: «Stiamo investendo tanto con questo progetto sui giovani – ha sottolineato l’assessore Liana Cannata –, per camminare tutto insieme verso uno sviluppo sostenibile».

La cornice, realizzata in plastica riciclata e donata alla città di Messina, è stata posizionata a piazza Municipio insieme alle altre due installazioni artistiche per consentire ai cittadini di scattarsi una foto e pubblicarla sui social taggando Corepla.

