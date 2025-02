Raccolta differenziata a Messina: il 20 e il 21 febbraio l’iniziativa “65 per cento e oltre”

Messina è sempre più un esempio virtuoso nella gestione della raccolta differenziata. Questa mattina, al Comune di Messina, è stata presentata la seconda edizione di “65 per cento e oltre”. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, si è illustrato anche il programma degli incontri che si terranno il 20 e il 21 febbraio nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

L’iniziativa è promossa da MessinaServizi Bene Comune, dedicata al confronto sul futuro della gestione dei rifiuti in Sicilia e sulle best practice per il raggiungimento degli obiettivi europei.

Raccolta differenziata a Messina: lavoro di squadra

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato che raggiungere quota 65% di raccolta differenziata sembrava impossibile, eppure, Messina, ad oggi, è diventata modello per la Sicilia e per il Sud Italia. «Questo è stato possibile grazie all’impostazione aziendale che ha saputo raccogliere una sfida e ha visto il coinvolgimento dei cittadini. Questo obiettivo vuol dire che la società ha fatto quello che doveva fare» – ha commentato il Primo Cittadino ringraziando la governance.

Un grazie particolarmente sentito è andato anche ai concittadini che hanno capito che il piccolo gesto di differenziare nei contenitori giusti, vuol dire dare opportunità a Messina e un senso dell’elemento del riciclo.

Non solo: il risultato raggiunge anche il favore delle tasche dei cittadini perché la riduzione del 33% della Tari fa pagare di meno i conferimenti in discarica.

Dialogo e comunicazione

Parole di incoraggiamento e ringraziamento anche da parte dell’assessore con delega alla Transizione Ecologica e Politiche Ambientali e ai Rapporti con MessinaServizi Bene Comune, Nino Carreri.

«Messina Servizi con la sua governance ha raggiunto l’obiettivo importante del 58% e non si ferma qui. L’obiettivo futuro, oltre al 65%, è quello di convincere non solo i cittadini ma anche le grandi aziende con le quali riscontriamo dei problemi. Queste grandi quantità di conferimento che arrivano in discarica, non sono differenziate e vorremmo spingere le aziende a questo atto di amore nei confronti dei cittadini» – ha commentato.

La Presidente di MessinaServizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato, ha spiegato in cosa consisteranno le due giornate dell’evento previste per il 20 e il 21 febbraio. In più, ha annunciato una futura collaborazione con l’Università degli Studi Messina: «il 20 sarà anche momento discutere del protocollo di intesa con CONAI, MessinaServizi e Università che vogliamo rendere partecipe. Il 21 mattina ci sarà un confronto istituzionale».

Raccolta differenziata a Messina: impegno civile e non solo

Presenti tramite collegamento da remoto alla conferenza stampa sulla raccolta differenziata a Messina, anche Fabio Costarella, vicedirettore generale CONAI e Filippo Brandolini, presidente Utilitalia.

Brandolini ha sottolineato l’importanza del lavoro che si sta facendo a Messina. Un lavoro non facile in quanto si tratta di una città metropolitana e quindi di grandi dimensioni. Il presidente di Utilitatalia ha ringraziato e si è complimentato con Messina in quanto è la dimostrazione che si può fare una gestione dei rifiuti buona e si possono perseguire degli obiettivi. Per una buona raccolta differenziata occorre la collaborazione dei cittadini. Il riciclo non è soltanto un impegno civile ma un’azione per la sostenibilità.

Anche Fabio Costarella ha evidenziato la collaborazione che nascerà a breve con l’Università di Messina per continuare l’opera di formazione e sensibilizzazione sul tema raccolta differenziata a Messina. In più, ha aggiunto: «non c’erano le condizioni migliori per la raccolta differenziata. Nonostante questo, Messina ci sta riuscendo ed è un grande risultato. Ciò che fa la differenza è la volontà politica di raggiungere l’obiettivo. Non vincoliamoci ad un numero, facciamo in modo che il gradimento sia sul servizio dato all’utente».

“65 per cento e oltre”: il programma delle due giornate

L’iniziativa “65 per cento e oltre” sulla raccolta differenziata a Messina rappresenta un’importante occasione di confronto sul futuro della gestione dei rifiuti in Sicilia. L’iniziativa mette in evidenza il modello virtuoso della Città dello Stretto che continua a distinguersi come esempio di eccellenza. Le giornate del 20 e del 21 saranno dedicate a temi chiave come innovazione e sostenibilità.

Giovedì 20 febbraio ore 15:30 – “La Sicilia verso gli obiettivi europei: innovazione e best practice per il futuro del riciclo”

Un momento di approfondimento sulle strategie innovative e le migliori pratiche adottate per la gestione dei rifiuti, co interventi di esperti, amministratori e rappresentanti di importanti consorzi nazionali.

Venerdì 21 febbraio ore 10:00 – “Gestione dei rifiuti in Sicilia: le sfide regionali, il ‘Modello Messina’ e gli obiettivi futuri”

Un dibattito dedicato alle sfide della gestione dei rifiuti in Sicilia. C sarà un focus sulle prospettive e le opportunità che il modello virtuoso di Messina può offrire come riferimento per il Sud Italia. Presente il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

