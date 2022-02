Questionario sui servizi digitali del Comune di Messina: come partecipare

Fino al 22 aprile sarà possibile partecipare a un questionario online dedicato ai servizi digitali del Comune di Messina, l’indagine serve per capire l’esperienza dei cittadini. «In questo momento – si legge nella nota – riteniamo che sia fondamentale conoscere l’opinione dei cittadini e le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi digitali per migliorarne efficacia ed efficienza.

Il questionario è uno strumento utile per conoscere che cosa pensano i cittadini dei servizi digitali che utilizzano, ma anche per indagare le prassi di accesso (quante volte si accede a servizi on line, quali servizi sono maggiormente utilizzati), i punti di forza e i limiti dei servizi digitali offerti».

Il questionario lanciato dal Comune di Messina è realizzato con la collaborazione di FPA e PON Metro, nell’ambito del Progetto ICity Club – L’ Osservatorio della trasformazione digitale urbana: piattaforma di incontro e di apprendimento, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono 17 domande, le cui risposte serviranno a migliorare le prestazioni digitali del Comune di Messina. I risultati saranno restituiti in forma anonima e aggregata.

Per partecipare qui.

