Quattro belle notizie da Messina e dal mondo – Episodio 6

Dalla Sicilia alla Sardegna, dagli Stati Uniti alla Cina, le quattro belle notizie da Messina, dall’Italia e dal mondo di questa settimana raccontano di un’umanità più attenta all’ambiente, capace di gesti solidali inaspettati anche nei momenti di maggior paura e tensione. Partiamo dal punto più vicino, la provincia peloritana, per arrivare fino all’altro capo del pianeta, dove una piccola città stremata, divenuta famosissima in pochissimo tempo, ha sconfitto il coronavirus.

La prima delle quattro belle notizie di questa settimana arriva dalla provincia di Messina, per la precisione da Milazzo, dove per la giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, un gruppo di volontari è sceso in spiaggia per pulire il litorale. Grazie al lavoro di MareVivo Sicilia, dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo (AMP) e del MuMa (Museo del mare di Milazzo), oggi la spiaggia di Capo Milazzo ha tutto un altro aspetto.

Lo scorso 3 giugno il campione di surf Marco Pistidda, di Sassari in Sardegna, era andato a fare un’escursione insieme a un’amica quando ha sentito un lamento. Seguendo quel suono, hanno trovato un cucciolo di daino rimasto bloccato tra le rocce e, insieme, lo hanno salvato. Come ha raccontato sul proprio Facebook Pistidda, i due infatti sono riusciti a prenderlo e a metterlo su una tavola per portarlo a riva, dove li aspettavano gli operatori del Corpo Forestale di Alghero.

Lo hanno riportato Greenme e il SardiniaPost.

Dalla morte di George Floyd lo scorso 25 maggio 2020 a Minneapolis, ci siamo abituati a vedere scontri anche violenti tra poliziotti e manifestanti. La tensione sociale negli Stati Uniti tra chi protesta contro l’ennesima morte ingiusta di un uomo di colore e le forze dell’ordine è sempre più forte, ma negli ultimi giorni immagini diverse hanno attraversato il web. Dirigenti e agenti di Polizia in varie città hanno voluto manifestare la propria solidarietà, spesso inginocchiandosi, replicando un gesto di protesta diffuso nell’ambiente sportivo americano per denunciare le diseguaglianze razziali. O ancora, per esempio, lo sceriffo della contea di Genesee in Michigan e il capo della polizia di Norfolk, in Virginia, hanno marciato con i dimostranti.

Lo hanno riportato tanti quotidiani da tutto il mondo, qui l’Huffington Post ha raccolto alcuni dei video e delle immagini più significativi.

Wuhan è guarita. L’ultima delle nostre quattro belle notizie da Messina e dal mondo non poteva che essere questo. Proprio lì, nella città della provincia dell’Hubei, in Cina, dove il coronavirus ha mostrato per la prima volta tutta la sua pericolosità, oggi si contano zero casi su quasi 10 milioni di tamponi (per l’esattezza, 9.899.828) effettuati tra il 14 maggio e il primo giugno. Sono stati rilevati solo 300 asintomatici, pari a un rapporto di 0,303 casi per 10.000 unità, come spiegato dal Corriere della Sera.

