Quali sono le cose che piacciono di più della Sicilia? L’indagine di Birra Messina e AIGU

Per chi non vive in Sicilia è il mare, per altri sono i borghi a misura d’uomo, o ancora le tradizioni locali. sono queste le risposte che gli intervistati hanno dato a Birra Messina e l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (AIGU), che insieme hanno realizzato una ricerca per scoprire “I segreti dello stile di vita siciliano”.

L’indagine, condotta nel mese di maggio su un campione di 255 casi, è composta: dall’87% da un target di +18-35 anni; e per il 13% da over 35. Il 64% del campione è composto da italiani che non vivono in Sicilia e non hanno origine siciliane, il 22% invece sono nati e residenti sull’Isola e, infine, il 13% sono siciliani ma residenti altrove.

L’indagine di Birra Messina

Cosa rende quindi la Sicilia un’isola unica? A raccontarcelo i numeri raccolti da Birra Messina e AIGU, qui quello che pensano le persone non originarie della Sicilia:

Generosità e ospitalità dei siciliani : 39%

: 39% Cucina locale : 17%

: 17% Ricchezza di Musei e siti di altissimo valore storico : 16%

: 16% Offerta di paesi e borghi dove si vive a misura d’uomo : 9,5%

: 9,5% Tradizioni e feste locali : 6,3%

: 6,3% Mare : 5,7%

: 5,7% Senso della famiglia e importanza dei momenti trascorsi insieme : 2,5%

: 2,5% Regione variegata, piena di contrasti, luogo d’incontro di colori e culture del mediterraneo: 1,9%

Chi è nato in Sicilia o si è trasferito sull’Isola non si discosta poi molto dalla precedente classifica, confermando le prime due posizioni:

Generosità e ospitalità dei siciliani : 31,2%

: 31,2% Cucina locale : 17,7%

: 17,7% Offerta di paesi e borghi dove si vive a misura d’uomo : 16,7%

: 16,7% Ricchezza di Musei e siti di altissimo valore storico : 13,54%

: 13,54% Regione variegata, piena di contrasti, luogo d’incontro di colori e culture del mediterraneo : 10,4%

: 10,4% Tradizioni e feste locali : 3,13%

: 3,13% Senso della famiglia e importanza dei momenti trascorsi insieme : 3,1%

: 3,1% Mare: 3,1%

