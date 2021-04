Prove di carico sui viadotti: chiuso oggi un tratto dell’autostrada Messina-Palermo

Oggi – venerdì 9 aprile – il Cas ha predisposto la chiusura al traffico veicolare di un tratto dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Palermo tra il viadotto Tonnarazza e Torregrotta.

La chiusura è stata predisposta dal Consorzio Autostrade Siciliane per verificare il comportamento strutturale sotto carichi statici e dinamici di ponti e viadotti.

Autostrada A20 Messina-Palermo: la chiusura programmata per il 9 aprile

Oggi, per circa 4 ore, non sarà possibile attraversare il tratto autostradale della A20 Messina-Palermo – in direzione Palermo – che va dal km. 30,970 e il km 32,686.

La chiusura è stata programmata dalle:

13:00 alle 17:00.

Verrà, quindi, istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata direzione Messina. In totale saranno 14 le strutture oggetto di 50 prove di carico.

A partire da oggi, inoltre, sono stati avviati i monitoraggi delle gallerie, con le conseguenti modifiche alla viabilità tra il 9 e l’11 aprile.

I lavori di monitoraggio sulle Autostrade Siciliane

Proseguono i lavori di monitoraggio e di intervento all’interno di gallerie e viadotti delle Autostrade Siciliane. Nei prossimi giorni si proseguirà sempre sulla A20 sui viadotti:

Niceto

Corriolo

Mela

Longano

Mazzata

Montagnareale

Rosmarino

Forno

Calorende

Cardillo

San Michele

Bordonaro

Perché si stanno monitorando le Autostrade Siciliane?

Perché a fine marzo, l’ingegnere e ispettore del Ministero dei Trasporti Placido Miglorino ha consegnato un dossier sullo stato di sicurezza delle autostrade siciliane che aveva definito “colabrodo”.

