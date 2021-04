Autostrada A20 Messina-Palermo: chiusure e modifiche alla viabilità dal 9 all’11 aprile

Al via oggi, venerdì 9 aprile, le verifiche delle gallerie Mongiove, Torretta, Calavà e Petraro lungo l’autostrada A20 Messina Palermo. Per consentire lo svolgimento del monitoraggio sono state disposte delle modifiche alla viabilità in vigore dalle 14.00 di oggi alle 24.00 di domenica 11 aprile.

I rilievi rientrano nell’ambito dei monitoraggi strutturali e delle indagini georadar in programma per le gallerie gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS). Nei giorni scorsi si sono svolte le verifiche sulla A18 Messina Catania e sulla tangenziale di Messina. Da oggi è il turno delle gallerie della A20.

Autostrada A20 Messina-Palermo: chiusure e viabilità dal 9 all’11 aprile

Quindi, a partire dalle 14.00 del 9 aprile e fino alla mezzanotte di domenica 11 aprile saranno effettuate le verifiche riguardanti le gallerie dell’autostrada Messina-Palermo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza i mezzi in transito in direzione Palermo saranno dirottati verso un’uscita obbligatoria istituita allo svincolo di Patti, con rientro a quello di Brolo.

Inoltre, sempre in direzione Palermo, solo oggi dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sarà chiuso al transito il tratto compreso tra il km. 63,740 e il km. 65,660 e veicoli in viaggio saranno deviati verso la carreggiata di monte (in direzione Messina), dove vigerà pertanto il doppio senso di marcia.

Uscita obbligatoria a Sant’Agata di Militello con rientro a Santo Stefano di Camastra

Inoltre, sempre oggi, 9 aprile, è disposta l’uscita obbligatoria a Sant’Agata di Militello con rientro a Santo Stefano di Camastra. La misura è stata presa al fine di consentire i lavori di posa in opera della segnaletica necessaria per la messa in sicurezza dello scambio di carreggiata del viadotto Buzza.

Dalle ore 7.00 alle ore 20.00 sarà quindi istituita sull’autostrada A20 Messina Palermo, solo per i veicoli che transitano in direzione Palermo, l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Agata di Militello con rientro a quello di Santo Stefano di Camastra.

(39)