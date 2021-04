Autostrada A18 Messina-Catania: gli svincoli chiusi oggi per il monitoraggio della gallerie

Continua il monitoraggio nelle gallerie dell’autostrada A18 Messina-Catania e, di conseguenza, proseguono le chiusure. Oggi, sarà il turno delle gallerie Telegrafo e Scoppo, prima, e della Galleria Perara dopo. Vediamo, nel dettaglio, quali gallerie e quali svincoli saranno chiusi e quali percorsi alternativi sono disponibili.

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha disposto una serie di modifiche alla viabilità della A18 Messina-Catania, in determinate fasce orarie, tra il 7 e il 9 aprile per poter eseguire in sicurezza indagini georadar e approfonditi monitoraggi strutturali su varie gallerie dell’autostrada. Nelle scorse notti le verifiche hanno riguardato lo svincolo di Gazzi e quello di San Filippo e lo svincolo di Giostra.

Monitoraggio gallerie dell’autostrada A18 Messina-Catania

Svincolo di Rometta, svincolo di Villafranca e svincolo di Giostra Annunziata

Per le verifiche sulle gallerie Telegrafo e Scoppo, tra le ore 23.00 dell’8 e le ore 04.00 del 9 aprile chi attraversa la tangenziale in direzione Catania dovrà osservare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta con rientro a quello di Boccetta; conseguentemente, per lo stesso motivo, gli svincoli di Rometta, Villafranca e Giostra Annunziata rimarranno chiusi in ingresso, ma solo limitatamente per chi si muove in direzione Catania.

Svincolo Messina Centro

Per le verifiche sulla galleria Perara, tra le ore 04.00 e le ore 06.00 dell’9 aprile chi attraversa la tangenziale in direzione Catania dovrà osservare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Centro con rientro a quello di Messina Gazzi; conseguentemente, per lo stesso motivo, lo svincolo di Messina Centro rimarrà chiuso in ingresso, ma solo limitatamente per chi si muove in direzione Catania.

(123)