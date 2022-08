Pronto intervento e manutenzione delle strade di Messina: aggiudicati i lavori. Le zone interessate

Aggiudicate le gare per i lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade della zona centro-sud e della zona centro-nord di Messina per circa 280mila euro complessivi. Vediamo che interventi saranno eseguiti, quali ditte se li sono aggiudicati e i dettagli degli appalti.

Ve ne avevamo parlato già qualche settimana fa. A luglio 2022 il Comune di Messina aveva pubblicato due gare d’appalto (più una terza per alcune zone specifiche) per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade della città. Il primo avviso riguardava il territorio della I, II e II Circoscrizione, il secondo quello della IV, V e VI Circoscrizione. Per entrambi l’importo a base di gara era di 199.800,00 euro. Nello specifico, l’obiettivo era quello di eliminare «tutte le situazioni di pericolo incombente, non suscettibili di programmazione, che vengono a crearsi a causa di eventi imprevedibili» lungo le strade cittadine. Quindi, rimettere in sesto la pavimentazione, ricolmare le buche, rifare i marciapiedi, e così via.

Alla gara per le strade della zona Sud di Messina (da Giampilieri a Bisconte-Cataratti) hanno partecipato 57 ditte. L’appalto è andato alla Paolo Gurrieri Costruzioni Srls, con sede legale a Chiaramonte Gulfi (RG) in avvalimento con Tomasello Group SRL (ausiliaria), con sede legale a Catania, che ha offerto il ribasso del 30,163% per un importo contrattuale di 141.412,31 euro oltre IVA.

Alla gara per le strade zona Nord di Messina (da Gonzaga a Gesso) hanno partecipato 54 operatori economici. L’appalto è stato aggiudicato alla Clima Net srl (avvalente) con sede in San Piero Patti (ME) – soc.Coop. Edil Sicula (ausiliaria), con sede legale in Brolo (ME) , che ha offerto il ribasso del 30,317% per un importo contrattuale di 141.114,21 euro.

Manutenzione delle strade di Messina: gli interventi previsti

Gli interventi previsti sia per le strade della zona Sud (I, II e III Municipalità), sia per quelle della zona Nord (IV, V e VI Municipalità) di Messina sono i seguenti:

ricolmatura di buche e avvallamenti della sede stradale;

rifacimento di tutti quei tratti di strade comunali, di limitata estensione, che risultano particolarmente ammalorati, tramite scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso, successiva ed eventuale posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, per strato di collegamento (binder) e per strato di usura;

rifacimento di qualsiasi altra tipologia di pavimentazione stradale (basolato lavico, cubetti di porfido, ecc.);

rifacimento di marciapiedi con sostituzione della pavimentazione esistente previa, eventuale, realizzazione di massetto di sottofondo e sostituzione di cordolatura di vario tipo, ad esclusione di lavorazioni particolari che hanno espresse caratteristiche di arredo urbano (piazze con pavimentazione inusuale e di pregio, aiuole, panchine, etc.);

ripristino di tratti di muri di sostegno;

fornitura e collocazione di griglie e chiusini in ghisa per pozzetti di ispezione delle canalizzazioni delle acque bianche;

fornitura e posa in opera di elementi in ferro;

recinzioni sulle sedi stradali e relative pertinenze per la segnalazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Maggiori informazioni e la documentazione delle gare sono disponibili qui e qui.

(Foto di repertorio)

