San Filippo, Contesse e viale della Libertà: Messina si rifà strade e marciapiedi. Al via la gara

È online sul sito del Comune di Messina, la gara d’appalto per il rifacimento di strade, marciapiedi e arredi urbani in tre vie della città dello Stretto. L’importo a base di gara è di 158.980,00 euro, le zone interessate sono quelle di San Filippo, Contesse e un tratto viale della Libertà all’incrocio con il viale Giostra. Vediamo tutti i dettagli e quali sono gli interventi previsti.

Le strade di Messina si rifanno il look, con interventi di rimessa a nuovo della pavimentazione e dei marciapiedi, la collocazione di panchine e la sistemazione di aiuole in tre zone della città. Interessati, in particolare: piazza Tommaso Hallam (San Filippo); la piazzetta di via del Carmine (Contesse); un tratto del viale della Libertà. A dare il via alla gara, il 23 giugno, il dipartimento servizi tecnici del Comune. Il criterio di aggiudicazione dei lavori è quello del prezzo più basso, la scadenza per le ditte interessate è fissata alle 11.00 dell’8 luglio.

Manutenzione strade e marciapiedi a Messina: gli interventi

Il progetto prevede la sistemazione delle Piazzette, strade e marciapiedi nelle zone di cui sopra, mediante gli interventi di seguito elencati:

manutenzione straordinaria della Piazza, denominata Tommaso Hallam, sita nel villaggio di San Filippo, zona Sud, che comporterà la dismissione e sostituzione della vetusta ed in parte danneggiata pavimentazione esistente, con la collocazione di lastre in monostrato vulcanico, la sistemazione delle aiuole esistenti, la collocazione di nuove panchine e la sistemazione della adiacente sede stradale, mediante rappezzi e risagomature; interventi di manutenzione straordinaria nella Piazzetta di Via del Carmine, sita nel Villaggio di Contesse, zona Sud, comportanti la ripavimentazione della stessa con mattonelle in monostrato vulcanico, previa dismissione di quella esistente, la collocazione di panchine e di archetti dissuasori parapedonali; manutenzione straordinaria di marciapiedi ricadenti nella zona del Viale della Libertà, zona centro, tra il Viale Giostra e la via Gazometro, comprensivi si sistemazione aiuole e sostituzione della pavimentazione danneggiata e/o mancante.

