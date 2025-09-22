Progetto Home Messina: da oggi al via la presentazione delle domande

Dalle ore 10:30 di oggi, lunedì 22 settembre, è possibile presentare la domanda per il progetto Home Messina, che ha come obiettivo il contrasto della fragilità abitativa temporanea.

Il servizio nasce nell’ambito del progetto HO-ME “Sistema di contrasto del disagio abitativo”, finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON Inclusione (PON POC_ME_IV.3.1.f).

Progetto Home Messina: per il benessere della comunità

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore hanno evidenziato: «il periodo difficile che stanno vivendo numerose famiglie del nostro territorio induce l’Amministrazione comunale ad intraprendere azioni concrete e tangibili a favore del benessere della comunità. Il progetto affronta il tema dell’abitare delle persone fragili che sostengono o cercano un affitto sul mercato privato ma incontrano difficoltà nel sostenere canoni di locazione e utenze troppo onerosi rispetto alla propria situazione economica. L’iniziativa intende fornire un sostegno concreto per garantire il diritto alla casa e favorire la stabilità abitativa dei nuclei più vulnerabili».

Tali situazioni possono derivare da:

sfratti,

perdita del lavoro,

separazioni,

malattia,

eventi imprevisti o condizioni socio-economiche precarie.

Obiettivi e tipologie di intervento

Gli obiettivi principali del progetto Home Messina sono:

sostenere l’autonomia abitativa temporanea attraverso l’attivazione di misure di supporto economico e sociale;

prevenire l’esclusione sociale derivante dalla perdita della casa o dall’impossibilità di accedere a un alloggio dignitoso;

favorire percorsi di reinserimento e stabilizzazione abitativa per i soggetti coinvolti;

abitativa per i soggetti coinvolti; promuovere l’integrazione con i servizi territoriali per un accompagnamento socio-educativo continuativo.

Le tipologie di intervento previste riguardano:

contributi economici temporanei per sostenere l’affitto o altre spese abitative;

per sostenere l’affitto o altre spese abitative; interventi di mediazione con i proprietari o con gli enti gestori degli alloggi;

accompagnamento sociale e presa in carico multidisciplinare;

multidisciplinare; orientamento verso soluzioni abitative adeguate e percorsi di autonomia.

Come presentare domanda

Sarà possibile richiedere il contributo collegandosi al seguente link: https://sportellotelematico.comune.messina.it/action%3Ac_f158%3Adisagio.abitativo

I destinatari del progetto Home sono i cittadini residenti nel Comune di Messina che hanno stipulato o sono in procinto di stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato. Per accedere al contributo utenze, è necessario essere intestatari di contratti di fornitura domestica a servizio dell’abitazione di residenza, oltre che essere in possesso di determinati requisiti, quali Isee corrente/ordinario non superiore a € 10.140,00.

(10)