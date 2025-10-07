Progetto Fertility Messina: 350 borse di inclusione sociale per un welfare innovativo

A Messina arriva il Progetto “Fertility”. È stato pubblicato l’avviso per 530 borse d’inclusione sociale promosse dal Comune di Messina e dalla Messina Social City. La piattaforma per presentare le candidature alle 530 Borse d’Inclusione Sociale del progetto “Fertiliy” è attiva da oggi, martedì 7 ottobre.

L’iniziativa ha come obiettivo il costruire un welfare di comunità che va oltre la rigenerazione degli spazi urbani, ponendo al centro le persone e i loro percorsi di autodeterminazione, inclusione sociale e crescita collettiva. Le Borse d’Inclusione Sociale, con una dotazione complessiva di 530 opportunità, rappresentano una risposta concreta ai bisogni di chi vive situazioni di disagio. Si configurano non solo come un sostegno economico, ma come un percorso di attivazione personale e comunitaria.

Formazione, orientamento, inserimento in enti pubblici, privati e del terzo settore, le borse d’inclusione sociale diventano quindi strumenti concreti per trasformare fragilità in risorsa, restituendo dignità, competenze e protagonismo.

Un investimento sul futuro

L’impatto di questa misura va ben oltre il beneficio individuale. Ogni borsa diventa parte di un processo generativo di rigenerazione sociale che:

rafforza i legami di solidarietà,

riduce le disuguaglianze,

promuove una comunità che cresce insieme.

È un investimento sul futuro della città. Mira a ridurre l’emarginazione, a costruire reti di supporto e a facilitare l’ingresso o il reinserimento nel tessuto produttivo ed educativo.

La scelta di avviare questa azione all’interno del progetto Fertility è strategica: alle borse seguirà infatti l’apertura del Social Innovation Lab, una struttura permanente che offrirà spazi, strumenti e servizi per consolidare l’impatto delle misure inclusive e stimolare nuove economie sociali. Inclusione e innovazione diventano così due leve interconnesse, capaci di generare cambiamenti strutturali nel lungo periodo.

Il Progetto Fertility è la testimonianza concreta della volontà dell’Amministrazione Comunale e della Messina Social City di costruire un modello di welfare innovativo, inclusivo e partecipativo, dove nessuno viene lasciato indietro e dove la fragilità diventa motore di rinnovamento per l’intera città.

Come presentare le domande

A questo link: https://www.messinasocialcity.it/avviso-pubblico-selezione-530-beneficiari/ per la presentazione delle candidature sarà attiva dalle ore 12.00 di oggi, martedì 7 ottobre 2025 e fino alle ore 18.00 del 22 ottobre 2025.

Per informazioni e supporto, gli uffici della Messina Social City saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00. Il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00, presso il PalaCultura, quarto piano, stanza 6.

