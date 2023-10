Prefettura Messina: bando di gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza

La Prefettura ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento biennale dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della provincia di Messina.

«Si comunica – si legge nella nota –, che in data odierna è stato pubblicato sul sito della Prefettura di Messina, alla Sezione “Contratti e Bandi di gara”, l’Avviso pubblico relativo alla procedura aperta mediante Accordo quadro di cui all’art. 59 del D. lgs n. 36/2023, per l’affidamento biennale dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della provincia di Messina».

Bando di gara accoglienza stranieri

Di seguito i lotti, con le specifiche dell’appalto e la capienza:

LOTTO N. 1 – Valore presunto dell’appalto € 8.293.450,00 Iva esclusa. Strutture di cui all’art. 1, comma 2 lettera b) del capitolato – capienza massima 50 posti;

LOTTO N. 2 – Valore presunto dell’appalto € 8.216.508,00 Iva esclusa. Strutture di cui all’39; art. 1, comma 2 lettera b) del capitolato – capienza da 51 posti a 100;

LOTTO N. 3 – Valore presunto dell'appalto € 5.328.429,00 Iva esclusa. Strutture di cui al'39;art. 1, comma 2 lettera b) del capitolato – capienza da 101 posti a 300

La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico sulla piattaforma Consip ai sensi dell’art 25 del d.lgs. 36/2036, in modalità ASP e tutti i documenti dovranno essere inseriti nel “Sistema” entro e non oltre le ore 10:00 del 28 novembre 2023. Il Disciplinare di Gara e gli allegati sono scaricabili dal sito della Prefettura, alla Sezione “Contratti e Bandi di gara”.

