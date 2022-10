Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini incontra i governatori di Sicilia e Calabria

Incontro tra il Ministro Matteo Salvini e i due governatori di Sicilia e Calabria, Renato Schifani e Roberto Occhiuto, per discutere di Infrastrutture, e in particolar modo del Ponte sullo Stretto di Messina. L’appuntamento è fissato per il prossimo 8 novembre a Roma, al dicastero di Porta Pia.

Tra i temi portanti di ogni campagna elettorale, e di quella per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 in particolare, il Ponte sullo Stretto di Messina è ormai uno dei principali argomenti di dibattito dentro e fuori il Mezzogiorno. Con l’insediamento del Governo di centrodestra e l’approdo del leader della Lega Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili era abbastanza prevedibile.

Già nei giorni scorsi il numero uno del Carroccio aveva dichiarato nel corso di un intervento a Porta a Porta la sua intenzione di portare avanti il progetto della grande opera che dovrebbe unire in maniera stabile Sicilia e Calabria: «Adesso costa di più non farlo che farlo – aveva affermato in quell’occasione. L’eventuale cantiere creerebbe più di 100mila posti di lavoro».

Nelle scorse ore, un passo avanti proprio in questa direzione. Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa ANSA da fonti vicine a Matteo Salvini: «L’appuntamento, previsto al dicastero di Porta Pia, sarà l’occasione per discutere soprattutto di Ponte sullo Stretto». E il leader della Lega sembra realmente intenzionato a realizzarlo. «Sul tavolo – si legge nel virgolettato riportato all’ANSA – anche l’esame di oltre 100 opere pubbliche commissariate in tutta Italia, con l’obiettivo di accelerare i lavori e dare il via anche a nuovi progetti».

L’incontro, quindi, è fissato all’8 novembre. Il presidente della Regione Calabria, il forzista Roberto Occhiuto, ha commentato l’invito definendolo un’iniziativa positiva; sul fronte siciliano, il presidente Renato Schifani, sempre proveniente dalle fila di Forza Italia, si è espresso più volte sul merito: per lui il Ponte sullo Stretto di Messina va realizzato.

