Ponte sullo Stretto di Messina, per Matteo Salvini: «È una priorità»

Accolto tra applausi e contestazioni, Matteo Salvini ha concluso il suo tour tra la Sicilia e la Calabria dove non poteva non toccare l’annosa questione del Ponte sullo Stretto di Messina, tornato recentemente alla ribalta con l’annuncio delle nuove opere per la ripartenza post-coronavirus.

Tra selfie e manifestanti – in particolare a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto il leader della Lega è stato “accolto” da un nutrito gruppo di contestatori – il weekend tra le coste della Sicilia e della Calabria è passato e tra i temi principali sono emersi prepotentemente quello del Ponte sullo Stretto di Messina e quello della pesca, tra le normative europee e le richieste di pescatori e ambientalisti.

«I temi del lavoro, della tutela della pesca, dell’agricoltura, delle grandi opere – ha affermato il leader del Carroccio Matteo Salvini interpellato durante la sua trasferta in provincia di Messina –, che possono essere il Ponte sullo Stretto di Messina o l’alta velocità tra Piemonte e Francia, sono temi che uniscono l’Italia. Ambiente e lavoro possono convivere, Sicilia, Calabria ed Europa devono poter comunicare, devono poter viaggiare».

Più esplicito, durante l’inaugurazione della segreteria provinciale della Lega a Reggio Calabria, il leader del Carroccio ha definito il Ponte una priorità, sia dal punto di vista turistico che di trasporto delle merci.

Sull’opera, sulla quale negli ultimi giorni, e in particolare a seguito della recente conferenza stampa di Giuseppe Conte si sono espressi diversi esponenti politici messinesi, favorevoli e contrari. La domanda sull’opportunità di costruire o meno il Ponte sullo Stretto di Messina non poteva quindi che essere posta anche al leader della Lega che si è detto favorevole, nonostante le perplessità che avevano caratterizzato la sua posizione iniziale.

