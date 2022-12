Ponte sullo Stretto, a Palazzo Zanca l’Assemblea del Movimento per il “NO”

“Un no, mille sì” con questo slogan torna a riunirsi il Movimento che dice No al Ponte sullo Stretto di Messina. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 dicembre 2022 con un’Assemblea Pubblica nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca: «Non ci fermeremo se non quando il ponte sarà cancellato dal futuro del nostro territorio».

Di fronte agli ultimi avvenimenti nazionali, dall’inserimento nella manovra 2023 del Governo Meloni della riattivazione della Società “Stretto di Messina”, all’incontro a Bruxelles del Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, con la Commissaria UE Adina Valean, il Movimento No Ponte ha indetto una Assemblea Pubblica che si svolgerà lunedì 12 dicembre, dalle 17.30 alle 20.00 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

Nella pagina dedicata all’evento, è possibile leggere alcune delle motivazioni dell’Assemblea: «Tocca a noi riprendere le mobilitazioni – si legge. Tocca a noi contrastare la disperazione che fa preferire la devastazione in cambio della promessa di posti di lavoro che non arriveranno mai. Tocca a noi fermare il partito degli affari. Tocca a tutti noi difendere il paesaggio dello Stretto. Tocca a noi intraprendere un nuovo percorso di controinformazione. Non ci fermeremo se non quando il ponte sarà cancellato dal futuro del nostro territorio e si sarà affermato, definito, avviato lo sviluppo dei necessari

interventi per la tutela del territorio, dell’ambiente, degli edifici e la costruzione delle infrastrutture in grado di creare lavoro vero e stabile in misura anche maggiore».

All’Assemblea interverranno l’antropologo Sergio Todesco il prof. Domenico Gattuso, ordinario di Ingegneria dei trasporti. A moderare sarà lagiornalista e attivista no ponte Tiziana Barillà. Maggiori informazioni a questo link.

(7)