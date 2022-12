Ponte sullo Stretto, apertura Ue sull’opera (ma ad alcune condizioni)

L’Unione Europea apre al Ponte sullo Stretto di Messina, ma a patto che siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo. È quanto è emerso dall’incontro svoltosi ieri tra il Ministro delle Infrastrutture italiano, Matteo Salvini, e la Commissaria ai Trasporti Ue, Adina Valean. Soddisfatto il Vicepremier: «Dotare l’Italia di un’arteria importante come il Ponte sullo Stretto sbloccherà investimenti, commercio e lavoro non solo in Italia ma in tutta Europa».

Ponte sullo Stretto di Messina ancora in prima pagina, soprattutto a seguito dell’incontro tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Commissaria UE, che – secondo quanto riportato dall’Ansa – ha sostanzialmente dato la disponibilità dell’Unione Europea a sostenere l’Italia nella realizzazione del Ponte. «Bisogna avere una fase di preparazione e poi essere pronti per la costruzione effettiva» ha sottolineato.

A commentare l’incontro, il Ministro Matteo Salvini: «La volontà della Commissione Europea di collaborare è un ottimo segnale – scrive sui social. Siamo al Governo da poche settimane ma ci stiamo impegnando fin da subito per sbloccare e aprire le infrastrutture di questo Paese, sia sul piano nazionale che a livello continentale. Per troppo tempo gli italiani sono stati ostaggi dei “no”, ora è tempo dell’Italia dei SÌ! Avanti così».

Soddisfatto anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «Congratulazioni al ministro Salvini – ha detto – per l’appoggio concreto ottenuto dal commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. È un traguardo da noi tanto ambito, indispensabile per conferire finalmente alla Sicilia il ruolo che merita, quello di regione europea moderna al centro del Mediterraneo». Intanto, la riattivazione della Società “Stretto di Messina” è stata inserita nella Legge di Bilancio dal Governo Meloni.

