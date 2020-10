Più luce e più sicurezza per le strade di Messina: richiesti nuovi interventi al Comune

Più luce per Torre Faro, Ganzirri e Gesso e più sicurezza nelle zone collinari della città di Messina, spesso soggette a frane e disagi durante le giornate di pioggia e maltempo. Sono queste le richieste che il Gruppo “Messina in Azione” ha presentato al Comune.

Nelle ultime settimane, in diversi punti della città dello Stretto, sono stati rimessi a nuovo gli impianti della pubblica illuminazione – basti pensare, per fare un esempio, alla centralissima piazza Antonello –, ma da questi interventi risultano ancora escluse zone come quelle di Torre Faro, Ganzirri e Gesso. Il gruppo “Messina in Azione” chiede allora che vengano aggiornate col nuovo impianto e che vengano coperte tutte le zone mancanti.

In vista delle piogge autunnali che ormai annualmente si riversano su Messina causando non pochi danni e disagi tra frane e disservizi, il gruppo “Messina in Azione” chiede, inoltre, la messa in sicurezza delle delle zone collinari: «La necessità dell’intervento – spiegano – si giustifica in virtù del traffico molto intenso che interessa le suddette zone».

«Chiediamo inoltre al Comune – conclude il gruppo “Messina in Azione” – un’interlocuzione mediante la costituzione di un tavolo tecnico, proponendo un documento programmatico per la risoluzione di entrambe le problematiche».

(17)