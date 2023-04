Pista ciclabile di Sant’Agata, Mondello: «Nessuna perdita di parcheggi, lavori nei tempi»

Ripartiti i lavori per la pista ciclabile (o meglio, ciclopedonale) di Sant’Agata, ma con alcune modifiche e nessuna perdita di parcheggi, contrariamente a quanto previsto dal progetto iniziale. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Messina, Salvatore Mondello, risponde al Question Time in Consiglio Comunale e fa chiarezza sugli interventi, e sull’ipotesi di proseguire la pista anche sul lungomare.

Ad interrogare il Vicesindaco ieri, 13 aprile, in Aula, è stato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, che ha presentato diverse interrogazioni riguardanti lavori pubblici e altre problematiche. All’ordine del giorno, quindi, anche la pista ciclopedonale di Sant’Agata, nella zona nord di Messina, oggetto di un acceso dibattito nelle scorse settimane; tanto da portare la Giunta a rivedere il progetto. Se inizialmente, infatti, i lavori prevedevano l’eliminazione dei parcheggi della zona Principe a Sant’Agata, a seguito delle proteste di residenti e commercianti, il Comune ha deciso di fare un passo indietro e prevedere una variante. I lavori si sono quindi fermati per qualche giorno per poi riprendere a fine marzo.

Pista ciclabile di Sant’Agata: com’è cambiato il progetto

Il consigliere comunale Dario Carbone ha quindi chiesto all’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello, chiarezza sulle tempistiche e sui lavori effettivamente in corso a Sant’Agata: «Vorrei comprendere – ha affermato – quali sono state le modifiche al progetto, come verrà portato a compimento e quali saranno le tempistiche. Mi risulta, inoltre, che il cantiere sia strettamente collegato con quello nell’area del Trocadero, con un’alternanza degli interventi. Visto che la stagione estiva è alle porte e quelle sono zone di villeggiatura, con strade strette in alcuni tratti, vorrei comprendere tempistiche e cronoprogramma».

A replicare, l’assessore Salvatore Mondello: «In data 27 marzo 2023 – ha chiarito – la direzione lavori è stata autorizzata a riprendere la lavorazione in virtù delle modifiche proposte al progetto. Il progetto prevede sempre una pista ciclopedonale ad un’unica corsia, quindi unidirezionale nel tratto che va da Sant’Agata in poi, per intenderci, e non prevede alcuna perdita di parcheggi per come erano previste. È la soluzione di compromesso più adeguata per quel che riguarda, da un lato, le necessità dei residenti e, dall’altro, quella di portare avanti il progetto della pista ciclopedonale».

Questo, ha poi precisato Mondello, ferma restando la possibilità di prevedere un tratto di pista ciclabile anche sul lungomare di Sant’Agata nel caso dovesse esserci il via libera dal PUDM e, naturalmente, dal Genio Civile che, ai tempi, aveva posto il veto. Su questo frangente i problemi principali sarebbero due: da un lato la titolarità dell’area, dall’altro la pericolosità vista la vicinanza con il mare.

Per quel che riguarda le tempistiche per la conclusione dei lavori attualmente in corso a Sant’Agata, il cronoprogramma rimane inalterato.

