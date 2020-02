Piazza Cairoli è “nuda”: vista dall’alto sul cuore di Messina – FOTO

Via foglie e rami secchi, piazza Cairoli oggi ha tutto un altro aspetto e, vista dall’alto, è ancora più sorprendente. La potatura degli alberi è quasi ultimata e nel cuore di Messina sono ricomparsi balconi, se non palazzi interi, che non vedevano la luce da anni. I loro inquilini d’ora in poi dovranno stare attenti se non vogliono finire come il famoso “uomo nudo” della popolare serie tv Friends, che girava senza veli inconsapevole (forse) di essere tenuto sott’occhio dai vicini del palazzo di fronte.

Certo, le modalità con cui è stata fatta la potatura (o meglio, la capitozzatura che, ci dice wikipedia, è una “tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale”) hanno fatto storcere il naso a molti, ma gli esperti hanno assicurato che tutto si sta facendo esattamente come va fatto. In ogni caso, ciò che colpisce l’occhio inesperto (quello di chi scrive e, si suppone, di una buona percentuale di chi si trova dall’altra parte dello schermo) è il nuovo look di piazza Cairoli, in parte (ma solo in parte) più simile a quello di tanti anni fa.

Vista dall’alto la piazza può creare un certo spaesamento, non sembra quasi più lei, appare più grande, la griglia (quella su cui qualcuno aveva pensato di arrostire le braciole) svetta come mai prima d’ora. La luce oggi ne invade ogni centimetro, e chi vive o lavora nei palazzi che la circondano (il suggerimento per loro è di comprare delle tende) può osservarne ogni mutamento nel corso della giornata. I giochi d’acqua zampillano dalla fontana rimessa a nuovo (ma solo a metà), i cani trascinano da una parte all’altra i loro padroni, una donna, seduta su una panchina, aggiusta il colletto del giubbotto della propria bambina per evitare che prenda freddo.

Dal basso l’effetto è un po’ diverso, la mancanza delle foglie, di quel verde intenso che filtrava la luce e dava sollievo nelle giornate più calde, si fa sentire, l’effetto generale è un po’ lugubre e il chiosco chiuso e ormai abbandonato non aiuta. Così come non aiuta la “gabbia” che circonda l’ulivo secolare, con la parte superiore ricoperta di ruggine.

Ma, ci ha promesso qualcuno, gli alberi torneranno più belli e più forti di prima. Non resta che attendere, quindi.

(124)