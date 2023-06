Perdita “occulta” nella rete idrica: l’AMAM interviene a Messina Nord. La zona interessata

Necessaria una riparazione urgente da parte dei tecnici dell’AMAM per una perdita “occulta” nella rete idrica: possibili disagi ad Ortoliuzzo, villaggio della zona Nord di Messina. A comunicarlo è l’Azienda Meridionale Acque Messina, che ha avviato le verifiche tecniche per individuare il punto in cui intervenire.

Per andare incontro alle necessità dei cittadini e ridurre i disagi, l’AMAM ha posizionato sul posto un’autobotte di acqua potabile, nei pressi del “Bar Celona”, che stazionerà h24 fino alla risoluzione del problema e al ripristino della normale distribuzione di acqua ad Ortoliuzzo. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale della Società Partecipata del Comune di Messina. È possibile segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o di emergenza al numero telefonico dedicato, lo 090 3687722 oppure attraverso la pagina Facebook ufficiale della Società.

Nel frattempo, ricordiamo che l’AMAM sta eseguendo le campionature dell’acqua per i cittadini che abitano nelle zone interessate nei giorni scorsi dalla contaminazione con gasolio nella rete idrica. Sarà possibile usufruirne rivolgendosi al laboratorio mobile posizionato a piazza Masuccio fino a domani, venerdì 30 giugno, tra le ore 10.00 e le ore 16.30 (preferibilmente, specificano dall’Azienda, dopo le 14.00). Occorre portare un campione di almeno 1 litro, raccolto in una bottiglia di vetro. Maggiori informazioni a questo link.

