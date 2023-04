Pensiline restaurata a Largo Minutoli, Basile: «Ringrazio l’artista, il progetto di ATM rimane»

Nessun passo indietro dall’ATM e dall’Amministrazione sul progetto che vedrà la copertura delle pensiline artistiche del tram danneggiate, dal tempo e da atti vandalici, per l’avvio di una campagna di sensibilizzazione alla cura dei beni comuni. La conferma direttamente dal sindaco di Messina, Federico Basile, anche all’indomani del gesto di uno degli artisti che, negli anni, le hanno abbellite con opere di street art.

Facciamo un passo indietro. L’Azienda per il Trasporto Pubblico Locale di Messina, insieme al Comune, ha deciso di coprire le pensiline del tram di Messina – sulle quali sono ancora presenti le opere di street art del progetto Distrart (e non solo) – con una campagna di comunicazione e sensibilizzazione alla cura dei beni pubblici. La notizia ha subito generato diverse polemiche, cui l’Amministrazione ha replicato spiegando che la copertura avrebbe riguardato «solo le pensiline danneggiate». Nei giorni scorsi, l’argomento è tornato agli onori della cronaca per il gesto di Antonio Giocondo, artista che ha realizzato ai tempi una delle pensiline di Largo Minutoli, e che ha deciso di ridipingerla.

Abbiamo chiesto al sindaco di Messina, Federico Basile, se ci saranno o meno passi indietro sul progetto: «Ringrazio l’artista che ha ripristinato la sua opera – ha replicato – e condanno fermamente chi l’ha vandalizzata. Ringrazio chi ha restaurato un pezzo importante della città e lo contatterò in questi giorni per farlo personalmente. Il progetto di ATM rimane perché l’obiettivo non è coprire le opere ma trovare soluzioni nei posti che sono un po’ più degradati. Non abbiamo intenzione di coprire nessuna opera d’arte, ma mantenerle e trovare soluzioni alternative per andare ancora più decoro a quello che c’è».

Nel confermare il progetto di ATM, il sindaco Federico Basile, segnala, per esempio, la pensilina che si trova proprio di fronte a quella restaurata e che risulta danneggiata, oltre che imbrattata da scritte.

