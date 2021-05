Pedonalizzazione di Torre Faro, la Commissione dice “NO” alla delibera di Giunta

La I Commissione dà parere contrario alla delibera presentata dalla Giunta De Luca per la viabilità estiva di Torre Faro, comprendente l’istituzione di quattro aree pedonali e altri provvedimenti che dovrebbero entrare in vigore dal 1° giugno e fino al 15 settembre. Ora la palla passa al Consiglio Comunale, che dovrà decidere se approvare o meno il provvedimento.

A conclusione della Seduta di Commissione della scorsa settimana, i lavori d’Aula si erano aggiornati per discutere la delibera di Giunta riguardante la viabilità estiva di Torre Faro insieme al Presidente della VI Municipalità, Matteo Mangraviti (presente oggi insieme al vicepresidente, Giovanni Russo), e al Vicecomandante della Polizia Municipale, Marco Crisafulli (assente oggi). Ultimati gli interventi, i consiglieri hanno votato il provvedimento.

«La Commissione – ha spiegato il presidente Libero Gioveni –, dopo un altro ampio dibattito, con 5 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti ha esitato con parere contrario alla delibera, che quindi adesso passerà al vaglio definitivo del Consiglio Comunale».

La delibera presentata dalla Giunta De Luca e discussa oggi in Commissione prevede due provvedimenti principali.

Il primo contempla l’istituzione, dal 1° Giugno al 15 settembre 2021 di quattro aree pedonali con durata continua (tutti i giorni, feriali e festivi, h 24):

nel tratto della via Palazzo compreso tra le vie Pietro Ribaud e via Cariddi;

nel tratto della via Cariddi (ex via Nuova) compreso tra le vie Mangraviti e Palazzo;

nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo;

nel tratto della via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Biasini.

Il secondo prevede «il servizio di bus-navetta con partenza ed arrivo al parcheggio di interscambio “Torri Morandi” (aperto lo scorso sabato) e lungo il percorso via Pozzo Giudeo – via Lanterna – via Fortino – via Senatore F.co Arena con biglietto integrato del parcheggio e del bus pari a 2,50 euro/giorno per tutti i passeggeri di ciascuna autovettura».

(32)