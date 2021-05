Messina, da sabato 22 maggio apre il parcheggio Torri Morandi

L’estate si avvicina e il Comune di Messina ha disposto per domani, sabato 22 maggio, la riapertura al pubblico del parcheggio Torri Morandi, di Torre Faro. A comunicarlo è l’assessore ai lavori pubblici, Salvatore Mondello: «Sono stati completati gli interventi di manutenzione ordinaria per una corretta fruizione del parcheggio Torri Morandi a Torre Faro».

Il parcheggio, si ricorda, si trova al numero 43 di via Pozzo Giudeo, a Torre Faro ed è utilizzato ormai da diversi anni, nei mesi estivi, per consentire, per esempio, a chi va al mare nel borgo marinaro della zona Nord di lasciare la macchina e proseguire con il bus-navetta messo a disposizione da ATM. A fine 2020 il Comune di Messina ha avviato le procedure per l’acquisto del parcheggio – di i circa 14mila metri –, allora di proprietà di Enel (dopo la dichiarazione della pubblica utilità dell’area). L’area è costata a Palazzo Zanca 1.492.337,52 euro.

Maggiori dettagli sulla riapertura del parcheggio Torri Morandi saranno forniti nelle prossime ore da ATM Spa. Il parcheggio, ricordiamo, avrà un ruolo fondamentale nel momento in cui verranno approvate le modifiche alla viabilità di Torre Faro per la stagione estiva.

