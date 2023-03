Parcheggio selvaggio per un’auto ATM, Campagna: «Foto vecchia, ma comportamento da stigmatizzare»

Ha fatto rapidamente il giro dei social nelle scorse ore una foto che immortalava un’auto di ATM parcheggiata ad angolo, in piena violazione del Codice della Strada. Immediate le repliche ironiche e la condivisione di altre immagini analoghe. Dopo il sindaco, Federico Basile, a commentare la vicenda è il presidente dell’Azienda del Trasporto Pubblico Locale di Messina, Giuseppe Campagna.

#Mancastamanera, ma a cadere nella “trappola” e generare una serie di post ironici che richiamano l’hashtag scelto dall’Amministrazione Comunale per stigmatizzare le violazioni al Codice della Strada e, in particolare, i parcheggi selvaggi, cattiva abitudine di molti cittadini di Messina, è un dipendente di ATM con l’auto dell’Azienda. L’immagine, immortalata da un cittadino, ha rapidamente fatto il giro dei social.

Ieri la replica del sindaco Federico Basile, chiamato in causa da una pagina satirica della città dello Stretto. Ai nostri microfoni, quella del presidente di ATM, Giuseppe Campagna: «Ha fatto bene il Sindaco a stigmatizzare il comportamento di quel dipendente – ha affermato. Ci eravamo già sentiti ed è corretto che se perché se chiediamo ai cittadini di rispettare le regole a maggior ragione le devono rispettare i nostri dipendenti. Mi permetto solo di evidenziare che comunque si tratta di una foto dell’anno scorso. La macchina immortalata ha avuto un guasto alla trazione elettrica a fine anno e in questo momento è ancora in officina Mercedes per la riparazione».

«Ci dispiace che sia accaduto – ha concluso –, il nostro dipendente è stato contestato e abbiamo cercato di sensibilizzare i nostri lavoratori sul tema. È giusto che il Sindaco sia intervenuto e abbia preso posizione. C’è ancora tanta strada da fare e speriamo che tutti insieme modifichiamo le nostre abitudini e facciamo due metri in più per parcheggiare e andarci a prendere un caffè anziché lasciare la macchina in doppia fila davanti al bar».

