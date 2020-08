Parcheggi gratis in centro a Messina fino al 31 agosto: la proposta al sindaco De Luca

Sospendere il pagamento degli stalli blu nella ztl in centro a Messina e mantenere i parcheggi gratis fino al 31 agosto: è questa la proposta che la deputata del Movimento 5 Stelle Angela Raffa ha messo sul tavolo del sindaco Cateno De Luca con l’obiettivo di andare incontro alle attività commerciali e ai cittadini danneggiati economicamente dal coronavirus.

Quanto il covid-19 abbia inciso, oltre che a livello umano e sociale, anche sul piano economico è ormai noto a tutti. Molte attività commerciali non hanno riaperto dopo il lockdown, altre sì, ma con estremi sacrifici, tante persone hanno perso il lavoro o hanno visto ridurre drasticamente le proprie entrate. La deputata messinese Angela Raffa ha deciso lanciare una proposta al sindaco Cateno De Luca con l’obiettivo di dare un po’ di respiro alle attività commerciali e cercare di incentivare gli acquisti: sospendere il pagamento dei parcheggi nella ztl del centro di Messina.

«Le attività commerciali – ha scritto nella sua richiesta la deputata – sono state fortemente danneggiate dai tre mesi di chiusura imposti dalla serrata per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche i saldi, che sono partiti in anticipo proprio per cercare di dare maggior respiro e liquidità a queste attività, hanno purtroppo dato risultati inferiori alle attese. Molte sono le attività del centro che in questo mese di agosto, per le ferie, resteranno aperte o chiuderanno solo per un periodo ridotto».

«Il centro – prosegue – tradizionalmente si svuota per il trasferirsi di una parte rilevante della cittadinanza presso seconde case in vicine zone balneari. Sospendere in via straordinaria il pagamento della sosta per la seconda metà del mese, potrebbe incentivare il recarsi in zona centrale per acquisti, anche veloci, a fronte del fatto che le zone intorno al viale San Martino costituiscono un perfetto centro commerciale naturale dove poter spendere alcune ore in alternativa ai centri commerciali convenzionali, o ai moderni outlet».

Queste le motivazioni con cui la deputata Angela Raffa ha chiesto al Primo Cittadino parcheggi gratis fino al 31 agosto 2020.

